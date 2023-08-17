8月17日（农历七月初二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：装修、搬家、动土、水电维修、安葬、交易

忌：求医、投资、理发、美容

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要被挫折击垮，养精蓄锐，等待良机出现。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其批评别人，不如学着赞美，毕竟懂得赞美也是一种美德。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

浪漫需要用心制造，但也要适可而止，以免财利受损。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

自扫门前雪，只会使这个社会变得更冷漠，多关心周遭的事吧！

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

不要把怒气发在自己或亲人的身上，不妨听些音乐，平复情绪。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其浪费时间自我责怪，不如想些好法子，把问题解决。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

礼多人不怪，与好友相聚时，不妨准备些小礼物，给大家惊喜。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

自信能够让你变得更有魅力，但是自负却会让你一败涂地。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

若觉得精神不足，建议你不要驾车，以免害人害己。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

自怨自艾并不能改变什么，它只会让你更没有自信去面对一切。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

一切宜小心谨慎，不然很容易因一时粗心而出乱子。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

千万不要沉迷赌博，否则就算家财万贯，也有散尽的一天。