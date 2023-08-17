8月17日（农历七月初二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：装修、搬家、动土、水电维修、安葬、交易
忌：求医、投资、理发、美容
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要被挫折击垮，养精蓄锐，等待良机出现。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其批评别人，不如学着赞美，毕竟懂得赞美也是一种美德。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
浪漫需要用心制造，但也要适可而止，以免财利受损。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
自扫门前雪，只会使这个社会变得更冷漠，多关心周遭的事吧！
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
不要把怒气发在自己或亲人的身上，不妨听些音乐，平复情绪。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其浪费时间自我责怪，不如想些好法子，把问题解决。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
礼多人不怪，与好友相聚时，不妨准备些小礼物，给大家惊喜。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
自信能够让你变得更有魅力，但是自负却会让你一败涂地。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
若觉得精神不足，建议你不要驾车，以免害人害己。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
自怨自艾并不能改变什么，它只会让你更没有自信去面对一切。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
一切宜小心谨慎，不然很容易因一时粗心而出乱子。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
千万不要沉迷赌博，否则就算家财万贯，也有散尽的一天。