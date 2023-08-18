8月18日（农历七月初三）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安床、祈福、旅行、求医、庆功
忌：安床、议事、置产
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
你要懂得公事公办，同事之间不是一味包庇，而是互相鼓励。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
工欲善其事，必先利其器，好的团队及计划是达至成功的关键。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
既然已做出决定，就不要让自己有后悔的机会。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
互相忍让，才能好好共处，切勿过于斤斤计较。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
今天不妨尝试改变自己，会让你有新的体会。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
我行我素的性格，不是人人都能接受的，建议你要尝试改变。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
心情好坏都不是问题，最重要是不要拿下属和钱来出气。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
十赌九输是人人都懂的道理，千万别让自己身陷其中。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
对工作要尽心尽力，这样才能获得上司的支持，让你步步高升。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
想要成为领导，就得有随时为民服务的精神，否则难以服众。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别给自己施加太大的压力，很多事都能解决。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与其和人对立，不如好好合作，别为了小事而闹得不愉快。