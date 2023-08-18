8月18日（农历七月初三）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安床、祈福、旅行、求医、庆功

忌：安床、议事、置产

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

你要懂得公事公办，同事之间不是一味包庇，而是互相鼓励。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

工欲善其事，必先利其器，好的团队及计划是达至成功的关键。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

既然已做出决定，就不要让自己有后悔的机会。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

互相忍让，才能好好共处，切勿过于斤斤计较。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

今天不妨尝试改变自己，会让你有新的体会。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

我行我素的性格，不是人人都能接受的，建议你要尝试改变。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

心情好坏都不是问题，最重要是不要拿下属和钱来出气。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

十赌九输是人人都懂的道理，千万别让自己身陷其中。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

对工作要尽心尽力，这样才能获得上司的支持，让你步步高升。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

想要成为领导，就得有随时为民服务的精神，否则难以服众。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别给自己施加太大的压力，很多事都能解决。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与其和人对立，不如好好合作，别为了小事而闹得不愉快。