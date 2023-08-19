8月19日（农历七月初四）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
对与错往往只是一念之差，千万不要做出会让你后悔的事。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若别人把你的劝告当耳边风，那你就不要再对牛弹琴。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
只要功夫深，铁杵磨成针，凡事持之以恒，便会有成功的一天。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
并非每一件事都可以用金钱去解决，有时也要靠真心诚意。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你应该多了解上司、下属关心的问题，搞好彼此的关系。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别被胜利所带来的成就感冲昏了头，迎面而来的挑战还很多。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
无伤大雅的玩笑开多了，也会让人感到厌烦，奉劝你适可而止。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有些话被有心人断章取义，切勿因此而气恼。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
不要老是花时间照顾别人或工作，该留些时间陪陪家人。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好运来得并非很及时，只有懂得掌握及珍惜，才能顺心顺意。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
酒后吐真言，但是有些事你必须守口如瓶，否则后患无穷。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
害人之心不可有，防人之心不可无，社会险恶，必须多加防范。