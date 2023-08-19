8月19日（农历七月初四）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

对与错往往只是一念之差，千万不要做出会让你后悔的事。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若别人把你的劝告当耳边风，那你就不要再对牛弹琴。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

只要功夫深，铁杵磨成针，凡事持之以恒，便会有成功的一天。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

并非每一件事都可以用金钱去解决，有时也要靠真心诚意。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你应该多了解上司、下属关心的问题，搞好彼此的关系。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别被胜利所带来的成就感冲昏了头，迎面而来的挑战还很多。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

无伤大雅的玩笑开多了，也会让人感到厌烦，奉劝你适可而止。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有些话被有心人断章取义，切勿因此而气恼。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

不要老是花时间照顾别人或工作，该留些时间陪陪家人。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好运来得并非很及时，只有懂得掌握及珍惜，才能顺心顺意。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

酒后吐真言，但是有些事你必须守口如瓶，否则后患无穷。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

害人之心不可有，防人之心不可无，社会险恶，必须多加防范。