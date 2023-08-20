8月20日（农历七月初五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：庆功、立约、会友、水电维修、园艺、养宠物
忌：祈福、议事、修墓
鼠
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
只要能结合大家的力量，就能更快地把事情完成。
牛
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：凶
未完成的事要速战速决，别再拖到明天。
虎
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
胜不骄，败不馁，一次的胜利并不代表什么，无须沾沾自喜。
兔
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
严以律己，宽以待人，这样你才能做得更好，并受人敬佩。
龙
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
挑三拣四的个性会让人受不了，甚至会受到众人排斥。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
只要脚踏实地，根本无须在意他人的闲言闲语。
马
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
做事虎头蛇尾，将导致别人难以与你合作。
羊
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
道听途说而来的消息，你千万不要相信，以免做出错误的判断。
猴
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
为自己的信念奋斗到底，不要违背你的良心做事。
鸡
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：凶
谨慎协调内外的事务，千万不要一拖再拖。
狗
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
别人休息时，你更要加倍冲刺，为前方的挑战做好准备。
猪
运气：中 健康：中
事业：吉 财运：凶
处理重要文件时，要小心谨慎，以免造成不必要的麻烦。