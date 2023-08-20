每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月20日 5:00 AM

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8月20日（农历七月初五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：庆功、立约、会友、水电维修、园艺、养宠物

忌：祈福、议事、修墓

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：凶

只要能结合大家的力量，就能更快地把事情完成。

运气：中　健康：中

事业：吉　财运：凶

未完成的事要速战速决，别再拖到明天。

运气：吉　健康：吉

事业：吉　财运：中

胜不骄，败不馁，一次的胜利并不代表什么，无须沾沾自喜。

运气：吉　健康：吉

事业：吉　财运：中

严以律己，宽以待人，这样你才能做得更好，并受人敬佩。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

挑三拣四的个性会让人受不了，甚至会受到众人排斥。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

只要脚踏实地，根本无须在意他人的闲言闲语。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

做事虎头蛇尾，将导致别人难以与你合作。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

道听途说而来的消息，你千万不要相信，以免做出错误的判断。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：凶

为自己的信念奋斗到底，不要违背你的良心做事。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：凶

谨慎协调内外的事务，千万不要一拖再拖。

运气：吉　健康：吉

事业：吉　财运：中

别人休息时，你更要加倍冲刺，为前方的挑战做好准备。

运气：中　健康：中

事业：吉　财运：凶

处理重要文件时，要小心谨慎，以免造成不必要的麻烦。

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