8月20日（农历七月初五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：庆功、立约、会友、水电维修、园艺、养宠物

忌：祈福、议事、修墓

鼠

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

只要能结合大家的力量，就能更快地把事情完成。

牛

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：凶

未完成的事要速战速决，别再拖到明天。

虎

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

胜不骄，败不馁，一次的胜利并不代表什么，无须沾沾自喜。

兔

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

严以律己，宽以待人，这样你才能做得更好，并受人敬佩。

龙

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

挑三拣四的个性会让人受不了，甚至会受到众人排斥。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

只要脚踏实地，根本无须在意他人的闲言闲语。

马

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

做事虎头蛇尾，将导致别人难以与你合作。

羊

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

道听途说而来的消息，你千万不要相信，以免做出错误的判断。

猴

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

为自己的信念奋斗到底，不要违背你的良心做事。

鸡

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：凶

谨慎协调内外的事务，千万不要一拖再拖。

狗

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

别人休息时，你更要加倍冲刺，为前方的挑战做好准备。

猪

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：凶

处理重要文件时，要小心谨慎，以免造成不必要的麻烦。