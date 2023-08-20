8月20日至8月26日

白羊座

理财要有计划，不可操之过急，有机会邂逅意中人。

幸运色：蓝色

幸运数字：3

金牛座

切忌含糊其辞，以免造成误解，不妨给伴侣小惊喜。

幸运色：青色

幸运数字：4

双子座

注意环境的清洁卫生，免得病毒入侵，小心烂桃花。

幸运色：黄色

幸运数字：7

巨蟹座

积极的生活态度，让你获得肯定，有机会展现才华。

幸运色：黑色

幸运数字：6

狮子座

工作机缘佳，可结识情投意合的对象，要好好把握。

幸运色：粉红色

幸运数字：1

处女座

凡事宜謹慎行事，多参与活动，趁机展现个人实力。

幸运色：金色

幸运数字：5

天秤座

与别人和气相处，意见不合要以退为进，切忌暴躁。

幸运色：红色

幸运数字：7

天蝎座

多出外活动，投资眼光不错，看准时机，果断出击。

幸运色：橘色

幸运数字：9

射手座

知足常乐，别钻牛角尖，运动是减压放松的好机会。

幸运色：棕色

幸运数字：3

摩羯座

凡事顺其自然，多与人接触交流，桃花会不请自来。

幸运色：白色

幸运数字：8

水瓶座

运势不俗，多聆听别人的意见，与长辈互动有收获。

幸运色 : 灰色

幸运数字：2

双鱼座

有能力的话多助人，拓展人际关系，财运积少成多。

幸运色：紫色

幸运数字：0