8月21日（农历七月初六）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、议事、会友、水电维修、美容
忌：婚嫁、安床、求医、立约、酿造
鼠
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
做你想做的事，超越目前所取得的成就。
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不要给自己太大的压力，只要已尽了全力就问心无愧。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不要因为一时之气而使同事难堪，互相勉励才能达到双赢。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
狡兔三窟，运气再好，也要为自己留有退路，以备不时之需。
龙
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
多想些开心的事，别自寻烦恼，言语过失无须过于介怀。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
勇敢认错不但不会遭唾弃，反而会得到众人的尊重。
马
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
家丑不可外扬，有些家事还是低调处理为妙。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
居安思危，危难突然发生时，方能从容以对。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
亡羊补牢，未为迟也，只要你下定决心改过，一切都还来得及。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
凡事有因必有果，种下善因，将给你带来福报。
狗
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
切勿嫉妒别人，应该为他们的成就感到高兴。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不要小看平日所付出的辛劳，必定能让你日后有一番作为。