8月21日（农历七月初六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、议事、会友、水电维修、美容

忌：婚嫁、安床、求医、立约、酿造

鼠

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

做你想做的事，超越目前所取得的成就。

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不要给自己太大的压力，只要已尽了全力就问心无愧。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要因为一时之气而使同事难堪，互相勉励才能达到双赢。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

狡兔三窟，运气再好，也要为自己留有退路，以备不时之需。

龙

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

多想些开心的事，别自寻烦恼，言语过失无须过于介怀。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

勇敢认错不但不会遭唾弃，反而会得到众人的尊重。

马

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

家丑不可外扬，有些家事还是低调处理为妙。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

居安思危，危难突然发生时，方能从容以对。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

亡羊补牢，未为迟也，只要你下定决心改过，一切都还来得及。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

凡事有因必有果，种下善因，将给你带来福报。

狗

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

切勿嫉妒别人，应该为他们的成就感到高兴。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要小看平日所付出的辛劳，必定能让你日后有一番作为。