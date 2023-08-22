8月22日（农历七月初七）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
健康就是财富，宜抽空多做运动，以免忙坏了身子。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
虽然你的意图是好的，但采用的方式可能会引起误会，宜留意。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
明枪易躲，暗箭难防，时时提高警惕，以防小人的陷害。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
建议你把心思都放在工作上，以免起起伏伏的财运影响情绪。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
地位越高，越要展现你的亲和力，下属才会对你死心塌地。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
大丈夫一言九鼎，答应的事就要尽全力做到，绝不可食言。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
闲言闲语是把双面刃，不仅会伤及别人，也会伤害到自己。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
处事低调将能够为你省却不少麻烦，让你更专心地把事情做好。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
对自己的决定要有信心，朝令夕改会模糊了下属的方向。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
与其发脾气让自己受罪，不如开开心心过上财利丰厚的生活。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
工作时一定要认真，否则你将会为马马虎虎的态度付出代价。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
平平静静地过日子，别让生活太刺激，同时要多守口德。