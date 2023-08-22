8月22日（农历七月初七）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

健康就是财富，宜抽空多做运动，以免忙坏了身子。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然你的意图是好的，但采用的方式可能会引起误会，宜留意。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

明枪易躲，暗箭难防，时时提高警惕，以防小人的陷害。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

建议你把心思都放在工作上，以免起起伏伏的财运影响情绪。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

地位越高，越要展现你的亲和力，下属才会对你死心塌地。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

大丈夫一言九鼎，答应的事就要尽全力做到，绝不可食言。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

闲言闲语是把双面刃，不仅会伤及别人，也会伤害到自己。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

处事低调将能够为你省却不少麻烦，让你更专心地把事情做好。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对自己的决定要有信心，朝令夕改会模糊了下属的方向。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

与其发脾气让自己受罪，不如开开心心过上财利丰厚的生活。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

工作时一定要认真，否则你将会为马马虎虎的态度付出代价。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

平平静静地过日子，别让生活太刺激，同时要多守口德。