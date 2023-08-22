每日生肖运程

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发布 / 2023年8月22日 5:00 AM

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8月22日（农历七月初七）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

健康就是财富，宜抽空多做运动，以免忙坏了身子。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

虽然你的意图是好的，但采用的方式可能会引起误会，宜留意。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

明枪易躲，暗箭难防，时时提高警惕，以防小人的陷害。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

建议你把心思都放在工作上，以免起起伏伏的财运影响情绪。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

地位越高，越要展现你的亲和力，下属才会对你死心塌地。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

大丈夫一言九鼎，答应的事就要尽全力做到，绝不可食言。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

闲言闲语是把双面刃，不仅会伤及别人，也会伤害到自己。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

处事低调将能够为你省却不少麻烦，让你更专心地把事情做好。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

对自己的决定要有信心，朝令夕改会模糊了下属的方向。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

与其发脾气让自己受罪，不如开开心心过上财利丰厚的生活。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

工作时一定要认真，否则你将会为马马虎虎的态度付出代价。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

平平静静地过日子，别让生活太刺激，同时要多守口德。

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