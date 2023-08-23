每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月23日 5:00 AM

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8月23日（农历七月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多休息，才能保持良好的精神，做出更准确的判断。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

能者多劳，因此你在时间管理方面必须小心分配。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

多关心周遭的人、事、物，避免因小事而起争执。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你所做的一切都会对别人造成影响，因此凡事都要三思而后行。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

不要觉得传授知识是一件麻烦事，你将可能因此有新体会。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

庆祝会上要大大方方，千万别因小气而给朋友留下坏印象。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

借酒浇愁愁更愁，有些现实还是要面对的，逃避也没有用。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

与其浪费时间发白日梦，不如想些建设性的计划来实现它。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些事不知道会比知道来得好，不要执著于寻根究底。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

放松心情比一切来得更重要，逼得太紧，反而会带来反效果。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

狂妄自大对你没好处，谦虚待人，才能获得别人的援助。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

美丽谎言人人爱听，但过度的话，反而会给人油腔滑调的感觉。

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