8月23日（农历七月初八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多休息，才能保持良好的精神，做出更准确的判断。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

能者多劳，因此你在时间管理方面必须小心分配。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

多关心周遭的人、事、物，避免因小事而起争执。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你所做的一切都会对别人造成影响，因此凡事都要三思而后行。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

不要觉得传授知识是一件麻烦事，你将可能因此有新体会。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

庆祝会上要大大方方，千万别因小气而给朋友留下坏印象。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

借酒浇愁愁更愁，有些现实还是要面对的，逃避也没有用。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

与其浪费时间发白日梦，不如想些建设性的计划来实现它。

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

有些事不知道会比知道来得好，不要执著于寻根究底。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

放松心情比一切来得更重要，逼得太紧，反而会带来反效果。

狗

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

狂妄自大对你没好处，谦虚待人，才能获得别人的援助。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

美丽谎言人人爱听，但过度的话，反而会给人油腔滑调的感觉。