8月23日（农历七月初八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
多休息，才能保持良好的精神，做出更准确的判断。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
能者多劳，因此你在时间管理方面必须小心分配。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
多关心周遭的人、事、物，避免因小事而起争执。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你所做的一切都会对别人造成影响，因此凡事都要三思而后行。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
不要觉得传授知识是一件麻烦事，你将可能因此有新体会。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
庆祝会上要大大方方，千万别因小气而给朋友留下坏印象。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
借酒浇愁愁更愁，有些现实还是要面对的，逃避也没有用。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
与其浪费时间发白日梦，不如想些建设性的计划来实现它。
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
有些事不知道会比知道来得好，不要执著于寻根究底。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
放松心情比一切来得更重要，逼得太紧，反而会带来反效果。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
狂妄自大对你没好处，谦虚待人，才能获得别人的援助。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
美丽谎言人人爱听，但过度的话，反而会给人油腔滑调的感觉。