8月24日（农历七月初九）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人多误事，与其不断寻求别人的意见，不如相信自己的判断。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

拥有家人的爱是最大的福气，宜多抽空陪伴自己的家人。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一笑解千愁，改变你的心态，以更正面的态度接受事实。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与其老是期待着钱财从天而降，不如培养起储蓄的好习惯。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人要有自己的风格，盲目地跟随潮流，并不能凸显你的魅力。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些事无须太认真，点到即可，以免深陷其中，无法自拔。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

慈母多败儿，该管教的时候就应该管教，别过分纵容孩子。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

做运动之前，先热身，以防在运动时受伤。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

固执从某方面看来是好的，但若加上坏脾气，很可能得罪贵人。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

休息是为了走更长远的路，把一切任务抛到九霄云外吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

到郊外远足要留意安全措施，免得乘兴而去，败兴而归。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好事将近，建议你要做好准备，以免到时手忙脚乱。