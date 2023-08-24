8月24日（农历七月初九）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人多误事，与其不断寻求别人的意见，不如相信自己的判断。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
拥有家人的爱是最大的福气，宜多抽空陪伴自己的家人。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
一笑解千愁，改变你的心态，以更正面的态度接受事实。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
与其老是期待着钱财从天而降，不如培养起储蓄的好习惯。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人要有自己的风格，盲目地跟随潮流，并不能凸显你的魅力。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些事无须太认真，点到即可，以免深陷其中，无法自拔。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
慈母多败儿，该管教的时候就应该管教，别过分纵容孩子。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
做运动之前，先热身，以防在运动时受伤。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
固执从某方面看来是好的，但若加上坏脾气，很可能得罪贵人。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
休息是为了走更长远的路，把一切任务抛到九霄云外吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
到郊外远足要留意安全措施，免得乘兴而去，败兴而归。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
好事将近，建议你要做好准备，以免到时手忙脚乱。