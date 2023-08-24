每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月24日 5:00 AM

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8月24日（农历七月初九）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人多误事，与其不断寻求别人的意见，不如相信自己的判断。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

拥有家人的爱是最大的福气，宜多抽空陪伴自己的家人。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

一笑解千愁，改变你的心态，以更正面的态度接受事实。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与其老是期待着钱财从天而降，不如培养起储蓄的好习惯。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人要有自己的风格，盲目地跟随潮流，并不能凸显你的魅力。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些事无须太认真，点到即可，以免深陷其中，无法自拔。

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

慈母多败儿，该管教的时候就应该管教，别过分纵容孩子。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

做运动之前，先热身，以防在运动时受伤。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

固执从某方面看来是好的，但若加上坏脾气，很可能得罪贵人。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

休息是为了走更长远的路，把一切任务抛到九霄云外吧。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

到郊外远足要留意安全措施，免得乘兴而去，败兴而归。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

好事将近，建议你要做好准备，以免到时手忙脚乱。

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