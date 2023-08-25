8月25日（农历七月初十）
吉利指数：★★★（平平）
宜：安床、求医、庆功、上任、会友、安葬
忌：出海、动土、水电维修、园艺
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
集思广益，结合众人的意见，将能够更快地把问题解决。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
答应的事就要尽力做到，勿因忙碌而一拖再拖。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
少管闲事，尤其不宜为人作保，否则可能惹祸上身。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
处事要公正，只有听了双方的解释后，才好做判断。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
为了避免犯错或留下遗憾，建议你凡事三思而后行。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
自我反省，增强你的人际关系，才能获得更好的发展机会。
马
运气：中
健康：吉
事业：凶
财运：中
固执是你成功的绊脚石，宜听取别人的意见，做出适当的改变。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
缺乏灵感时，不妨出外走走，你将会有意想不到的收获。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
待人以诚，若想别人善待你，你就必须善待别人。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
感情中，互相了解与体谅是非常重要的，避免因小事而争吵。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
果断些，犹豫不决的态度，将会导致机会白白溜走。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
忍一时风平浪静，只要忍一忍，就能化解一切纠纷。