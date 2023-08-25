8月25日（农历七月初十）

吉利指数：★★★（平平）

宜：安床、求医、庆功、上任、会友、安葬

忌：出海、动土、水电维修、园艺

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

集思广益，结合众人的意见，将能够更快地把问题解决。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

答应的事就要尽力做到，勿因忙碌而一拖再拖。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

少管闲事，尤其不宜为人作保，否则可能惹祸上身。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

处事要公正，只有听了双方的解释后，才好做判断。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

为了避免犯错或留下遗憾，建议你凡事三思而后行。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

自我反省，增强你的人际关系，才能获得更好的发展机会。

马

运气：中

健康：吉

事业：凶

财运：中

固执是你成功的绊脚石，宜听取别人的意见，做出适当的改变。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

缺乏灵感时，不妨出外走走，你将会有意想不到的收获。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

待人以诚，若想别人善待你，你就必须善待别人。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

感情中，互相了解与体谅是非常重要的，避免因小事而争吵。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

果断些，犹豫不决的态度，将会导致机会白白溜走。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

忍一时风平浪静，只要忍一忍，就能化解一切纠纷。