8月26日（农历七月十一）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安床、祈福、施济、庆功、开市
忌：求医、装修、买车
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
追求完美虽能激发你不断向前，但也给你带来压力，宜放松。
牛
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
勿让闲言闲语影响情绪和同事之间的感情，团结最重要。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
宜以乐观、积极的态度拥抱生活，否则你一辈子也不会开心。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
感觉烦躁时，要控制脾气，否则最终受伤的可能是自己。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
杰出的工作表现将得到赏识，仍要保持谦虚，切勿浮夸骄傲。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
熬夜并不是完成工作的最佳方式，它将影响你隔天的工作表现。
马
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
一人做事一人当，千万不要让别人成为你的代罪羔羊。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
放弃的念头不断地在你的脑海中出现，建议你要坚持到底。
猴
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
虽获得贵人相助，仍需花些时间，靠自己的力量去实现梦想。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
奉劝你尽早改掉恶习，只要撒一次谎，就有可能再撒第二次慌。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
身心方面出现问题，切勿等闲视之，不要放弃治愈的机会。
猪
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
别把伴侣的关心视为理所当然，应尽一切努力维持彼此的感情。