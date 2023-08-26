8月26日（农历七月十一）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安床、祈福、施济、庆功、开市

忌：求医、装修、买车

鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

追求完美虽能激发你不断向前，但也给你带来压力，宜放松。

牛

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

勿让闲言闲语影响情绪和同事之间的感情，团结最重要。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

宜以乐观、积极的态度拥抱生活，否则你一辈子也不会开心。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

感觉烦躁时，要控制脾气，否则最终受伤的可能是自己。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

杰出的工作表现将得到赏识，仍要保持谦虚，切勿浮夸骄傲。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

熬夜并不是完成工作的最佳方式，它将影响你隔天的工作表现。

马

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

一人做事一人当，千万不要让别人成为你的代罪羔羊。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

放弃的念头不断地在你的脑海中出现，建议你要坚持到底。

猴

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

虽获得贵人相助，仍需花些时间，靠自己的力量去实现梦想。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

奉劝你尽早改掉恶习，只要撒一次谎，就有可能再撒第二次慌。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

身心方面出现问题，切勿等闲视之，不要放弃治愈的机会。

猪

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

别把伴侣的关心视为理所当然，应尽一切努力维持彼此的感情。