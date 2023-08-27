8月27日至9月2日
白羊座
工作家庭两头忙，容易意气用事，不宜冲动做决策。
幸运色：橘色
幸运数字：9
金牛座
慎防职场小人作祟，保持高度警戒，爱情有新契机。
幸运色：紫色
幸运数字：5
双子座
运势较低迷，处事宜低调，必要时不妨向亲友求援。
幸运色：棕色
幸运数字：0
巨蟹座
工作压力影响睡眠品质，适时放松情绪，尽力就好。
幸运色：粉红色
幸运数字：1
狮子座
酝酿已久的计划可付诸行动，容易得到长辈的帮助。
幸运色：灰色
幸运数字：8
处女座
工作上勿忘初衷，谨记少管闲事，以免卷入是非中。
幸运色：红色
幸运数字：6
天秤座
多关心身边人，可从中取暖，感情要学会包容对方。
幸运色：金色
幸运数字：5
天蝎座
事业得贵人相助，抓住机会，财运仍须靠勤劳耕耘。
幸运色：黄色
幸运数字：2
射手座
工作量大，注意体力负荷，与异性相处时要注意分寸。
幸运色：青色
幸运数字：4
摩羯座
工作得心应手，切忌太过招摇，别忘了多关心家人。
幸运色：黑色
幸运数字：9
水瓶座
财运亨通，但不可急于谋利，建议可提升生活品质。
幸运色 : 白色
幸运数字：7
双鱼座
多微笑可让异性主动靠近，职场适合拟定长远目标。
幸运色：蓝色
幸运数字：3