8月27日（农历七月十二）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、施济、出海、庆功

忌：旅行、动土、理发

鼠

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

看事情要深入些，不要只看表面，否则很容易造成误会。

牛

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

人要往前看，不要对曾经所犯下的错误耿耿于怀。

虎

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

要改变坏习惯不易，因此你必须付出更多的决心与时间来达成。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

旅行归来后，宜花些时间来恢复元气，以免病倒。

龙

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

放松心情、定期锻炼，这将对你的工作带来很大的助益。

蛇

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

避免对孩子或上司空许承诺，否则将破坏他们对你的信任。

马

运气：中 健康：中

事业：吉 财运：中

尽管已获上司的肯定，但你仍需继续努力。

羊

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

事有大小先后，宜把注意力放在重要的事情上。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

尽管财源广进，仍需理智消费，以免花费过度而破财。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

时间就是金钱，你必须抓紧一切良机，避免在小事上浪费时间。

狗

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

小心行事，否则将有可能遭人陷害，导致工作表现不如人意。

猪

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

千万不要默默忍受一切，应极力争取属于自己的东西。