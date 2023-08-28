8月28日（农历七月十三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

深思熟虑后才做投资，切勿因一时冲动而做出错误的决定。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要辜负了大家对你的期望，应努力上进，以求表现得更好。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

做你自己，不要因为别人说的话而强迫自己改变。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做事宜按部就班，妄想一步登天，最终会导致你粉身碎骨。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切勿到处与人发生争执，这将会给你带来意想不到的麻烦。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

满口谎言将有损人际关系，真诚待人才是赢得友谊的最佳方式。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿随意打击下属的信心，否则将有可能毁了他们的创意。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头，宜充分利用好运，让自己能够更上一层楼。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

以轻松的态度看待问题，将能够更快地把事情给解决掉。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

压力让你喘不过气，宜寻找适当的方式解压，以免影响健康。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

财运不俗，但要小心门户，以免成为窃贼的目标。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

在能力范围内，把一切做到最好，以争取更好的表现。