每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年8月28日 5:00 AM

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8月28日（农历七月十三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

深思熟虑后才做投资，切勿因一时冲动而做出错误的决定。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要辜负了大家对你的期望，应努力上进，以求表现得更好。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

做你自己，不要因为别人说的话而强迫自己改变。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做事宜按部就班，妄想一步登天，最终会导致你粉身碎骨。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

切勿到处与人发生争执，这将会给你带来意想不到的麻烦。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

满口谎言将有损人际关系，真诚待人才是赢得友谊的最佳方式。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

切勿随意打击下属的信心，否则将有可能毁了他们的创意。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鸿运当头，宜充分利用好运，让自己能够更上一层楼。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

以轻松的态度看待问题，将能够更快地把事情给解决掉。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

压力让你喘不过气，宜寻找适当的方式解压，以免影响健康。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

财运不俗，但要小心门户，以免成为窃贼的目标。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

在能力范围内，把一切做到最好，以争取更好的表现。

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