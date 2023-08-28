8月28日（农历七月十三）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
深思熟虑后才做投资，切勿因一时冲动而做出错误的决定。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要辜负了大家对你的期望，应努力上进，以求表现得更好。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
做你自己，不要因为别人说的话而强迫自己改变。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
做事宜按部就班，妄想一步登天，最终会导致你粉身碎骨。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
切勿到处与人发生争执，这将会给你带来意想不到的麻烦。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
满口谎言将有损人际关系，真诚待人才是赢得友谊的最佳方式。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
切勿随意打击下属的信心，否则将有可能毁了他们的创意。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鸿运当头，宜充分利用好运，让自己能够更上一层楼。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
以轻松的态度看待问题，将能够更快地把事情给解决掉。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
压力让你喘不过气，宜寻找适当的方式解压，以免影响健康。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
财运不俗，但要小心门户，以免成为窃贼的目标。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
在能力范围内，把一切做到最好，以争取更好的表现。