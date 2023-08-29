8月29日（农历七月十四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、装修、搬家、动土、水电维修、安葬

忌：求医、买车、投资、美容

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

注意健康，熬夜赶工不仅有损健康，同时也无法做出好的东西。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

天气多变，若感觉不适就要尽早就医，并多喝水，以避免生病。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

时机到来之前，宜先做好充足准备，这样才能适时大显身手。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别把自己的想法强加在别人身上，否则将难以获得别人的尊重。

龙

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

同事之间的个人纠纷，你还是少理为妙，专心地把工作做好。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小心处理财务，财务问题的出现将会为你带来更大的麻烦。

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

世事难料，珍惜自己所爱的人，不要等到失去后才来后悔。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

交际应酬虽重要，但你也要谨慎选择，勿因应酬而坏了身子。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

安分守己虽好，但有时适当的突破是必要的。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

努力才能让你有更好的表现，建议你多检讨自己所做的事。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

说者无意，听者有心，因此你要谨慎言行，以免得罪小人。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

合作讲求信任，要建立起互信的合作关系，才能带来更多收益。