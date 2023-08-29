每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年8月29日 5:00 AM

字体大小:

8月29日（农历七月十四）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、装修、搬家、动土、水电维修、安葬

忌：求医、买车、投资、美容

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

注意健康，熬夜赶工不仅有损健康，同时也无法做出好的东西。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

天气多变，若感觉不适就要尽早就医，并多喝水，以避免生病。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

时机到来之前，宜先做好充足准备，这样才能适时大显身手。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别把自己的想法强加在别人身上，否则将难以获得别人的尊重。

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

同事之间的个人纠纷，你还是少理为妙，专心地把工作做好。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

小心处理财务，财务问题的出现将会为你带来更大的麻烦。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

世事难料，珍惜自己所爱的人，不要等到失去后才来后悔。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

交际应酬虽重要，但你也要谨慎选择，勿因应酬而坏了身子。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

安分守己虽好，但有时适当的突破是必要的。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

努力才能让你有更好的表现，建议你多检讨自己所做的事。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

说者无意，听者有心，因此你要谨慎言行，以免得罪小人。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

合作讲求信任，要建立起互信的合作关系，才能带来更多收益。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容