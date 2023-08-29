8月29日（农历七月十四）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、装修、搬家、动土、水电维修、安葬
忌：求医、买车、投资、美容
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
注意健康，熬夜赶工不仅有损健康，同时也无法做出好的东西。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
天气多变，若感觉不适就要尽早就医，并多喝水，以避免生病。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
时机到来之前，宜先做好充足准备，这样才能适时大显身手。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别把自己的想法强加在别人身上，否则将难以获得别人的尊重。
龙
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
同事之间的个人纠纷，你还是少理为妙，专心地把工作做好。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
小心处理财务，财务问题的出现将会为你带来更大的麻烦。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
世事难料，珍惜自己所爱的人，不要等到失去后才来后悔。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
交际应酬虽重要，但你也要谨慎选择，勿因应酬而坏了身子。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
安分守己虽好，但有时适当的突破是必要的。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
努力才能让你有更好的表现，建议你多检讨自己所做的事。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
说者无意，听者有心，因此你要谨慎言行，以免得罪小人。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
合作讲求信任，要建立起互信的合作关系，才能带来更多收益。