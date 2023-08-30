8月30日（农历七月十五）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、上任、买车、投资、投标
忌：安床、诉讼、求医、议事
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
多控制自己的脾气，否则将会严重影响下星期的运势。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
眼前所见的未必就是真相，宜多花些时间与精力寻根究底。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
食用海鲜宜适可而止，若不加以控制，将会对你的肝造成负担。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
凡事看开些，千万不要因一时气愤而迁怒于人。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
放下过去，展望未来，勿因过去的阴影而影响你的运势。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不要沉浸于过去之中，往前看，并把一切做到更好。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
多休息，少发脾气，否则将会严重影响你的健康。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
出国旅行时，要多注意饮食卫生，同时提防窃贼。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
勿急功近利，做抉择时，保持冷静，才能充分发挥你的实力。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
寸金难买寸光阴，好好安排自己的时间，不要让它白白流逝。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
把阻力转换成动力，生活中的障碍，有时会让我们更坚定目标。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
多抽空陪伴家人，你会发现家人的爱是无法取代的。