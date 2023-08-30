8月30日（农历七月十五）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、上任、买车、投资、投标

忌：安床、诉讼、求医、议事

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

多控制自己的脾气，否则将会严重影响下星期的运势。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

眼前所见的未必就是真相，宜多花些时间与精力寻根究底。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

食用海鲜宜适可而止，若不加以控制，将会对你的肝造成负担。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

凡事看开些，千万不要因一时气愤而迁怒于人。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

放下过去，展望未来，勿因过去的阴影而影响你的运势。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不要沉浸于过去之中，往前看，并把一切做到更好。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

多休息，少发脾气，否则将会严重影响你的健康。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

出国旅行时，要多注意饮食卫生，同时提防窃贼。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

勿急功近利，做抉择时，保持冷静，才能充分发挥你的实力。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

寸金难买寸光阴，好好安排自己的时间，不要让它白白流逝。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

把阻力转换成动力，生活中的障碍，有时会让我们更坚定目标。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

多抽空陪伴家人，你会发现家人的爱是无法取代的。