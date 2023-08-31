8月31日（农历七月十六）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
该保密的事，你要守口如瓶，千万不要随意泄漏出去。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
直觉有时会误事，保持冷静才能让你看清楚真相。
虎
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
多阅读励志书籍，增强自信，让事情能够进行得更顺利。
兔
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
就算再忙，也要多照顾自己的健康，否则将付出更大的代价。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
人生只有一次，无法重来，因此做决定前，一定要深思熟虑。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
幸福是须要经营的，若想拥有幸福，你就必须靠自己去争取。
马
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
充实地度过每一天，并利用闲暇时间来提升自己。
羊
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
身体弱就要多锻炼，只顾埋怨，对改善你的健康状况无益。
猴
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：凶
不要对自己爱的人撒谎，否则你须要以更多的谎言来圆谎。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
上梁不正下梁歪，该为你的孩子树立良好的榜样。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
不要以“老”为借口而停顿不前，宜多充实自己。
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
是你的，终究会是你的，过于强求反而会带来反效果。