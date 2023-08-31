8月31日（农历七月十六）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

该保密的事，你要守口如瓶，千万不要随意泄漏出去。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

直觉有时会误事，保持冷静才能让你看清楚真相。

虎

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

多阅读励志书籍，增强自信，让事情能够进行得更顺利。

兔

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

就算再忙，也要多照顾自己的健康，否则将付出更大的代价。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

人生只有一次，无法重来，因此做决定前，一定要深思熟虑。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

幸福是须要经营的，若想拥有幸福，你就必须靠自己去争取。

马

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

充实地度过每一天，并利用闲暇时间来提升自己。

羊

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

身体弱就要多锻炼，只顾埋怨，对改善你的健康状况无益。

猴

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：凶

不要对自己爱的人撒谎，否则你须要以更多的谎言来圆谎。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

上梁不正下梁歪，该为你的孩子树立良好的榜样。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

不要以“老”为借口而停顿不前，宜多充实自己。

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

是你的，终究会是你的，过于强求反而会带来反效果。