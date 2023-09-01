9月1日（农历七月十七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：旅行、诉讼、开市、立约、搬家
忌：祈福、庆功、水电维修、修墓、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
中间人不易做，尽量避免干涉他人的事，否则将会引起反效果。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
投资前要仔细考量，否则将使你蒙受不必要的损失。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
犹豫不决将会令你失去良机，你可要善加利用手中的优势。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
尽量保持好心情，避免与人发生争执，否则好运将会离你远去。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
是时候认真地处理你的感情问题，与对方好好谈一谈吧！
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
出国在外，除了要小心看管好财物外，也应多留意饮食卫生。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
对于在事业上曾帮助过你的人，要心存感激，勿视为理所当然。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
若想要更上一层楼，就要在谈吐、学问方面多加注意，自我提升。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
运用智慧，就能止住谣言的传播，以及对自己的进一步伤害。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
不要轻言放弃，要有果断的拼搏精神，勇于追逐，实现理想。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运势虽佳，也不能马虎行事，凡事仍须谨慎，切勿大意。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
为小事起争执，其实是很浪费时间的，你就别再追究对错了！