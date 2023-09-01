9月1日（农历七月十七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：旅行、诉讼、开市、立约、搬家

忌：祈福、庆功、水电维修、修墓、交易

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

中间人不易做，尽量避免干涉他人的事，否则将会引起反效果。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

投资前要仔细考量，否则将使你蒙受不必要的损失。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

犹豫不决将会令你失去良机，你可要善加利用手中的优势。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

尽量保持好心情，避免与人发生争执，否则好运将会离你远去。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

是时候认真地处理你的感情问题，与对方好好谈一谈吧！

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

出国在外，除了要小心看管好财物外，也应多留意饮食卫生。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

对于在事业上曾帮助过你的人，要心存感激，勿视为理所当然。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若想要更上一层楼，就要在谈吐、学问方面多加注意，自我提升。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

运用智慧，就能止住谣言的传播，以及对自己的进一步伤害。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

不要轻言放弃，要有果断的拼搏精神，勇于追逐，实现理想。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运势虽佳，也不能马虎行事，凡事仍须谨慎，切勿大意。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

为小事起争执，其实是很浪费时间的，你就别再追究对错了！