9月2日（农历七月十八）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、水电维修、园艺、美容

忌：婚嫁、安床、诉讼、求医、动土

鼠

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

过于严肃只会给别人带来压力，不如以轻松的心情处理事物吧！

牛

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

无须过于担心，棘手的事情将会迎刃而解，获得圆满解决。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

千万不要妄想能够一步登天，凡事还是脚踏实地好些。

兔

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

时时提高警惕，同时远离那些会妨碍你前进的琐事。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

除了了解对手，你应该了解自己的底线，这样方能进可攻，退可守。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

暂时避免任何争执，并保持低调是最明智的做法。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

不要一味依靠别人的帮助，自己解决问题会让你更有成就感。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

升职加薪时，不妨请下属、同事吃饭庆祝，并感谢他们的协助。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

少年不养生，老来养医生。健康是你目前所必须关注的事。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

失败并不表示你是个失败者，继续保持积极的态度吧！

狗

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：吉

多抽空锻炼身子，唯有强健的体魄才能使你更快地达到目标。

猪

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

在公众场合尽量保持最佳状态，否则将有可能落人话柄。