9月2日（农历七月十八）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、水电维修、园艺、美容
忌：婚嫁、安床、诉讼、求医、动土
鼠
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
过于严肃只会给别人带来压力，不如以轻松的心情处理事物吧！
牛
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
无须过于担心，棘手的事情将会迎刃而解，获得圆满解决。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
千万不要妄想能够一步登天，凡事还是脚踏实地好些。
兔
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
时时提高警惕，同时远离那些会妨碍你前进的琐事。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
除了了解对手，你应该了解自己的底线，这样方能进可攻，退可守。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
暂时避免任何争执，并保持低调是最明智的做法。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
不要一味依靠别人的帮助，自己解决问题会让你更有成就感。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
升职加薪时，不妨请下属、同事吃饭庆祝，并感谢他们的协助。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
少年不养生，老来养医生。健康是你目前所必须关注的事。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
失败并不表示你是个失败者，继续保持积极的态度吧！
狗
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：吉
多抽空锻炼身子，唯有强健的体魄才能使你更快地达到目标。
猪
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
在公众场合尽量保持最佳状态，否则将有可能落人话柄。