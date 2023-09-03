9月3日至9月9日
白羊座
虚心学习能交好运，工作效率高，但要当心金钱失误。
幸运色：青色
幸运数字：8
金牛座
思路清晰，沟通能力良好，感情互动记得拿捏分寸。
幸运色：白色
幸运数字：6
双子座
工作遇突发状况，注意掌握方向，多听取长辈意见。
幸运色：红色
幸运数字：2
巨蟹座
运势走高，工作终于渐入佳境，爱情来了就顺水推舟。
幸运色：黄色
幸运数字：0
狮子座
别被花言巧语蒙蔽，小心烂桃花，事业上调整心态。
幸运色：紫色
幸运数字：1
处女座
事业运走升，是表现能力的好时机，投资须多谨慎。
幸运色：粉红色
幸运数字：4
天秤座
只要努力向上，就会有财富收获，多注意睡眠品质。
幸运色：灰色
幸运数字：6
天蝎座
做事要懂得察言观色，切忌意气用事，凡事放宽心。
幸运色：金色
幸运数字：3
射手座
积极参加聚会，有机会邂逅意中人，事业有好进展。
幸运色：蓝色
幸运数字：7
摩羯座
财务规划按部就班，别听信谣言，多注意言行举止。
幸运色：棕色
幸运数字：8
水瓶座
事业上遇贵人，打开人脉，再忙也要关心家里长辈。
幸运色 : 黑色
幸运数字：5
双鱼座
适合制定短期计划，积极行事，财运不佳别乱花钱。
幸运色：橘色
幸运数字：9