9月3日（农历七月十九）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

过程有时比成果还更有意义，好好享受追逐梦想的过程吧！

牛

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

时间就是金钱，若你不懂得时间管理，那就等于你在浪费金钱。

虎

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

休养生息，恢复能量，才能更好地应付接下来的挑战。

兔

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

有些事情还是不提为妙，你就谨慎言行，以免祸从口出。

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

一切进展顺利，但在处理财政和法律事务时，仍必须加倍小心。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

不要有不切实际的高期望，有些期望已超出常人的能力范围内。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

不断地更改或变动，只会造成混淆，尽量遵守原定计划吧。

羊

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

深呼吸，平静下来，暴怒只会把问题变得更加复杂。

猴

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

若希望梦想成真，那就必须仔细策划如何一步一步地实现它。

鸡

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

身体虚弱的人，要特别留意身体的极限，切勿操劳过度。

狗

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

多一事不如少一事，你就少管闲事，以免惹来不必要的麻烦。

猪

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

无论做什么事，你都要明确知道自己的中、长期目标。