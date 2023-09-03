每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月3日 5:00 AM

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9月3日（农历七月十九）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

过程有时比成果还更有意义，好好享受追逐梦想的过程吧！

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

时间就是金钱，若你不懂得时间管理，那就等于你在浪费金钱。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

休养生息，恢复能量，才能更好地应付接下来的挑战。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

有些事情还是不提为妙，你就谨慎言行，以免祸从口出。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

一切进展顺利，但在处理财政和法律事务时，仍必须加倍小心。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

不要有不切实际的高期望，有些期望已超出常人的能力范围内。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

不断地更改或变动，只会造成混淆，尽量遵守原定计划吧。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

深呼吸，平静下来，暴怒只会把问题变得更加复杂。

运气：吉　健康：中

事业：吉　财运：吉

若希望梦想成真，那就必须仔细策划如何一步一步地实现它。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

身体虚弱的人，要特别留意身体的极限，切勿操劳过度。

运气：凶　健康：凶

事业：中　财运：中

多一事不如少一事，你就少管闲事，以免惹来不必要的麻烦。

运气：中　健康：凶

事业：吉　财运：吉

无论做什么事，你都要明确知道自己的中、长期目标。

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