9月3日（农历七月十九）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
过程有时比成果还更有意义，好好享受追逐梦想的过程吧！
牛
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
时间就是金钱，若你不懂得时间管理，那就等于你在浪费金钱。
虎
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
休养生息，恢复能量，才能更好地应付接下来的挑战。
兔
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
有些事情还是不提为妙，你就谨慎言行，以免祸从口出。
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
一切进展顺利，但在处理财政和法律事务时，仍必须加倍小心。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
不要有不切实际的高期望，有些期望已超出常人的能力范围内。
马
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
不断地更改或变动，只会造成混淆，尽量遵守原定计划吧。
羊
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
深呼吸，平静下来，暴怒只会把问题变得更加复杂。
猴
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
若希望梦想成真，那就必须仔细策划如何一步一步地实现它。
鸡
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
身体虚弱的人，要特别留意身体的极限，切勿操劳过度。
狗
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
多一事不如少一事，你就少管闲事，以免惹来不必要的麻烦。
猪
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
无论做什么事，你都要明确知道自己的中、长期目标。