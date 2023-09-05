每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月5日 5:00 AM

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9月5日（农历七月廿一）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、议事、会友、进修、采购

忌：出海、诉讼、开市、买车、上市


运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你经常因小事而大发脾气，建议你多运动，改变心态。


运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
自信能够增加成功的机会，而自信来自于你的能力及经验。


运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若有任何有利可图的投资机会，尽快付诸行动，以免坐失良机。


运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
举棋不定导致你屡战屡败，唯有放手一搏才有望带来胜利。


运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
你一定要保持冷静，情绪波动只会把简单的事变得更复杂。


运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
你一定要信守承诺，否则将会失去大家对你的信任及信心。


运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
祸从口出，和亲戚、朋友谈话时，要小心斟酌所说的话。


运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
拖延时间，只会使情况变得更复杂，还是尽早将问题解决吧！


运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
没有问题是无法解决的，关键在于你有没有尽全力去进行。


运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
在做决定前，最好能确保你的身心处于最佳状态，以免误事。


运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若想在工作上取得更好表现，就避免把私人感情牵扯进来。


运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
太多意见反而会让你难以下决定，还是凭感觉走吧！

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