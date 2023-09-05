9月5日（农历七月廿一）
吉利指数：★★（小凶）
宜：祈福、议事、会友、进修、采购
忌：出海、诉讼、开市、买车、上市
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你经常因小事而大发脾气，建议你多运动，改变心态。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
自信能够增加成功的机会，而自信来自于你的能力及经验。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若有任何有利可图的投资机会，尽快付诸行动，以免坐失良机。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
举棋不定导致你屡战屡败，唯有放手一搏才有望带来胜利。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
你一定要保持冷静，情绪波动只会把简单的事变得更复杂。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
你一定要信守承诺，否则将会失去大家对你的信任及信心。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
祸从口出，和亲戚、朋友谈话时，要小心斟酌所说的话。
羊
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
拖延时间，只会使情况变得更复杂，还是尽早将问题解决吧！
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
没有问题是无法解决的，关键在于你有没有尽全力去进行。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
在做决定前，最好能确保你的身心处于最佳状态，以免误事。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若想在工作上取得更好表现，就避免把私人感情牵扯进来。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
太多意见反而会让你难以下决定，还是凭感觉走吧！