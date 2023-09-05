9月5日（农历七月廿一）

吉利指数：★★（小凶）

宜：祈福、议事、会友、进修、采购

忌：出海、诉讼、开市、买车、上市

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你经常因小事而大发脾气，建议你多运动，改变心态。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

自信能够增加成功的机会，而自信来自于你的能力及经验。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若有任何有利可图的投资机会，尽快付诸行动，以免坐失良机。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

举棋不定导致你屡战屡败，唯有放手一搏才有望带来胜利。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

你一定要保持冷静，情绪波动只会把简单的事变得更复杂。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

你一定要信守承诺，否则将会失去大家对你的信任及信心。

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

祸从口出，和亲戚、朋友谈话时，要小心斟酌所说的话。

羊

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

拖延时间，只会使情况变得更复杂，还是尽早将问题解决吧！

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

没有问题是无法解决的，关键在于你有没有尽全力去进行。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

在做决定前，最好能确保你的身心处于最佳状态，以免误事。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若想在工作上取得更好表现，就避免把私人感情牵扯进来。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

太多意见反而会让你难以下决定，还是凭感觉走吧！