每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月6日 5:00 AM

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9月6日（农历七月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

不妨趁休假时，与家人一起参与活动，加强彼此间的关系。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

韬光养晦，不论将来发生什么事，都要以平静的态度对待一切。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

感觉不适就尽早就医，切勿一拖再拖。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

注意个人形象，避免在公众场所无理取闹或乱发脾气。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事宜三思而后行，千万不要贪一时之快，而做出错误的决定。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

清者自清，你就不要对谣言过于认真了！

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

待人以诚，将能够让你有更好的人际关系。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

时刻保持积极的心态，别人在娱乐休闲的时候，你也不要放松。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

健康就是财富，建议你多做运动，并定期接受身体检查。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

要说服自己很容易，但要说服别人就必须要有更多的耐性。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

为了避免意外发生，开车时务必要打起十二分精神。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

该走的谁也留不住，凡事顺其自然会让你过得更自在。

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