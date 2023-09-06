9月6日（农历七月廿二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

不妨趁休假时，与家人一起参与活动，加强彼此间的关系。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

韬光养晦，不论将来发生什么事，都要以平静的态度对待一切。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

感觉不适就尽早就医，切勿一拖再拖。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

注意个人形象，避免在公众场所无理取闹或乱发脾气。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事宜三思而后行，千万不要贪一时之快，而做出错误的决定。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

清者自清，你就不要对谣言过于认真了！

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

待人以诚，将能够让你有更好的人际关系。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

时刻保持积极的心态，别人在娱乐休闲的时候，你也不要放松。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

健康就是财富，建议你多做运动，并定期接受身体检查。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

要说服自己很容易，但要说服别人就必须要有更多的耐性。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

为了避免意外发生，开车时务必要打起十二分精神。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

该走的谁也留不住，凡事顺其自然会让你过得更自在。