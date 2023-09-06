9月6日（农历七月廿二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
不妨趁休假时，与家人一起参与活动，加强彼此间的关系。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
韬光养晦，不论将来发生什么事，都要以平静的态度对待一切。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
感觉不适就尽早就医，切勿一拖再拖。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
注意个人形象，避免在公众场所无理取闹或乱发脾气。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事宜三思而后行，千万不要贪一时之快，而做出错误的决定。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
清者自清，你就不要对谣言过于认真了！
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
待人以诚，将能够让你有更好的人际关系。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
时刻保持积极的心态，别人在娱乐休闲的时候，你也不要放松。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
健康就是财富，建议你多做运动，并定期接受身体检查。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
要说服自己很容易，但要说服别人就必须要有更多的耐性。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
为了避免意外发生，开车时务必要打起十二分精神。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
该走的谁也留不住，凡事顺其自然会让你过得更自在。