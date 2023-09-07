每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月7日 5:00 AM

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9月7日（农历七月廿三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人的一生只有一次，就不要再浪费时间，好好规划人生吧！

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

出国在外，多注意交通安全，建议在家人的陪同下出游。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

把不开心的事抛到九霄云外，勿让琐事影响情绪。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

短暂的休息能让你有更好的表现，你就找个理由让自己休息吧！

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事宜一步一步来，问题自然迎刃而解。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做人要有责任感，切勿在酒后驾车，否则只会害人害己。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有空不妨多观察周围的事物，这将会带来令人惊喜的灵感。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

你应在家庭、事业之间保持平衡，千万不可忽略任何一方。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

减少夜生活，同时多抽空运动，才能保持健康的生活。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

处理问题时，要迅速、果断些，不要一拖再拖，否则夜长梦多。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对于应保密的事情，你要守口如瓶，否则将付上沉重的代价。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

眼见未必为实，宜多花些时间去观察眼睛所看不到的事物。

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