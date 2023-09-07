9月7日（农历七月廿三）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

人的一生只有一次，就不要再浪费时间，好好规划人生吧！

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

出国在外，多注意交通安全，建议在家人的陪同下出游。

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

把不开心的事抛到九霄云外，勿让琐事影响情绪。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

短暂的休息能让你有更好的表现，你就找个理由让自己休息吧！

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

凡事宜一步一步来，问题自然迎刃而解。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

做人要有责任感，切勿在酒后驾车，否则只会害人害己。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

有空不妨多观察周围的事物，这将会带来令人惊喜的灵感。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

你应在家庭、事业之间保持平衡，千万不可忽略任何一方。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

减少夜生活，同时多抽空运动，才能保持健康的生活。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

处理问题时，要迅速、果断些，不要一拖再拖，否则夜长梦多。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

对于应保密的事情，你要守口如瓶，否则将付上沉重的代价。

猪

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

眼见未必为实，宜多花些时间去观察眼睛所看不到的事物。