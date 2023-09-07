9月7日（农历七月廿三）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
人的一生只有一次，就不要再浪费时间，好好规划人生吧！
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
出国在外，多注意交通安全，建议在家人的陪同下出游。
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
把不开心的事抛到九霄云外，勿让琐事影响情绪。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
短暂的休息能让你有更好的表现，你就找个理由让自己休息吧！
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
凡事宜一步一步来，问题自然迎刃而解。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
做人要有责任感，切勿在酒后驾车，否则只会害人害己。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
有空不妨多观察周围的事物，这将会带来令人惊喜的灵感。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
你应在家庭、事业之间保持平衡，千万不可忽略任何一方。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
减少夜生活，同时多抽空运动，才能保持健康的生活。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
处理问题时，要迅速、果断些，不要一拖再拖，否则夜长梦多。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
对于应保密的事情，你要守口如瓶，否则将付上沉重的代价。
猪
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
眼见未必为实，宜多花些时间去观察眼睛所看不到的事物。