9月8日（农历七月廿四）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不管别人对你所做的决定有任何质疑，你都要相信自己的决定。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
吉星高照，宜善用机会，大显身手一番，让大家对你刮目相看。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
跌倒了再站起来虽不易，但只要有人支持，一切都不是问题。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
透过对客户的了解，建立起彼此友好的关系，有助于稳定客源。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
乐观、积极，事情就会进行得更顺利，也会获更多贵人的帮助。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
正在创业的你，更应避免受到诱惑，才能有更好的发展。
马
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
幸福结局不只存在于童话里，只要你愿意，生活也能过得精彩。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
越刁钻的客户，越能让你学到更多知识，无需因此而耿耿于怀。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
受幸运之神的眷顾，只要你懂得把握机会，就能从投资中获利。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
保持低调，否则就会让小人有机可乘，损害你的名誉。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
旅行时要提高警惕，以免破财或丢失重要的证件。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
勇敢面对问题，只有这样你才会让自己越挫越勇，跨越所有障碍。