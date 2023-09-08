9月8日（农历七月廿四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不管别人对你所做的决定有任何质疑，你都要相信自己的决定。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

吉星高照，宜善用机会，大显身手一番，让大家对你刮目相看。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

跌倒了再站起来虽不易，但只要有人支持，一切都不是问题。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

透过对客户的了解，建立起彼此友好的关系，有助于稳定客源。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

乐观、积极，事情就会进行得更顺利，也会获更多贵人的帮助。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

正在创业的你，更应避免受到诱惑，才能有更好的发展。

马

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

幸福结局不只存在于童话里，只要你愿意，生活也能过得精彩。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

越刁钻的客户，越能让你学到更多知识，无需因此而耿耿于怀。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

受幸运之神的眷顾，只要你懂得把握机会，就能从投资中获利。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

保持低调，否则就会让小人有机可乘，损害你的名誉。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

旅行时要提高警惕，以免破财或丢失重要的证件。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

勇敢面对问题，只有这样你才会让自己越挫越勇，跨越所有障碍。