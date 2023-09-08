每日生肖运程

陈军荣 吴源良

发布 /
发布 / 2023年9月8日 5:00 AM

字体大小:

9月8日（农历七月廿四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不管别人对你所做的决定有任何质疑，你都要相信自己的决定。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

吉星高照，宜善用机会，大显身手一番，让大家对你刮目相看。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

跌倒了再站起来虽不易，但只要有人支持，一切都不是问题。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

透过对客户的了解，建立起彼此友好的关系，有助于稳定客源。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

乐观、积极，事情就会进行得更顺利，也会获更多贵人的帮助。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

正在创业的你，更应避免受到诱惑，才能有更好的发展。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

幸福结局不只存在于童话里，只要你愿意，生活也能过得精彩。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

越刁钻的客户，越能让你学到更多知识，无需因此而耿耿于怀。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

受幸运之神的眷顾，只要你懂得把握机会，就能从投资中获利。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

保持低调，否则就会让小人有机可乘，损害你的名誉。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

旅行时要提高警惕，以免破财或丢失重要的证件。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

勇敢面对问题，只有这样你才会让自己越挫越勇，跨越所有障碍。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容