9月9日（农历七月廿五）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、出海、求医、投资、进修
忌：开市、议事、装修、搬家、上市
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
处理人际关系时，要以诚待人，否则问题只会越变越大。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你的路还很长，不要因为暂时的厄运而怨天尤人、闷闷不乐。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
你最好做好分内的事，少管闲事，否则只会招来不必要的麻烦。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
建议你不要鲁莽行事，一步一脚印，才能逐渐向目标迈进。
龙
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
好人有好报，多做善事，多祈福，将能够使你的运气好转。
蛇
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
爱情中难免有快乐与悲伤，两者的多寡，完全由你和伴侣操纵。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
对于得失不要看得太重，否则只会把自己逼入死角，难以解脱。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
事业逐渐上轨道，但别忘了曾帮助过你的人，要知恩图报。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
尽全力把事情完成虽好，但也要注意身体状况，别把自己累垮。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
健康就是财富，失去健康，你就算有再多的钱也没有用。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不管诱惑有多大，不能卖友求荣，否则将失去大家对你的信任。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
事事顺利，无牵无挂时是提升自我的最好时机，宜好好把握。