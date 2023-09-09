9月9日（农历七月廿五）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、出海、求医、投资、进修

忌：开市、议事、装修、搬家、上市

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

处理人际关系时，要以诚待人，否则问题只会越变越大。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你的路还很长，不要因为暂时的厄运而怨天尤人、闷闷不乐。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

你最好做好分内的事，少管闲事，否则只会招来不必要的麻烦。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

建议你不要鲁莽行事，一步一脚印，才能逐渐向目标迈进。

龙

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

好人有好报，多做善事，多祈福，将能够使你的运气好转。

蛇

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

爱情中难免有快乐与悲伤，两者的多寡，完全由你和伴侣操纵。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

对于得失不要看得太重，否则只会把自己逼入死角，难以解脱。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

事业逐渐上轨道，但别忘了曾帮助过你的人，要知恩图报。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

尽全力把事情完成虽好，但也要注意身体状况，别把自己累垮。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

健康就是财富，失去健康，你就算有再多的钱也没有用。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不管诱惑有多大，不能卖友求荣，否则将失去大家对你的信任。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

事事顺利，无牵无挂时是提升自我的最好时机，宜好好把握。