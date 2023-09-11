9月11日（农历七月廿七）

吉利指数：★★★（平平）

宜：立约、扫舍、园艺、安葬、交易

忌：安床、求医、动土、水电维修、投资

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

伴侣之间可能出现问题，只要适当地沟通与容忍，就能解决。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

与其不断想新点子增加盈利，不如以良好口碑招来生意。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不到最后一刻绝不放弃，只要有付出，就一定能够看到成果。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

工作时避免把情绪带入其中，否则将失去上司对你的信任。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

狂妄自大的性格是贵人离你远去的原因之一，宜自我检讨。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

遵守诺言最有效的方式就是不随便许下诺言。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

与伴侣分隔两地，虽容易感到寂寞，但距离却能使感情更坚固。

羊

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

经常运动不仅能改善健康，也能培养自律性，让你表现得更好。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

别把一切视为理所当然，没有什么是恒久不变的。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

时时保持谦虚，才能在紧急时获得更多人的帮助。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

要谨慎处理财务方面的问题，避免与合作伙伴闹得不欢而散。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

情绪起伏将导致前路更艰难，建议你保持乐观心态。