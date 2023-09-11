9月11日（农历七月廿七）
吉利指数：★★★（平平）
宜：立约、扫舍、园艺、安葬、交易
忌：安床、求医、动土、水电维修、投资
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
伴侣之间可能出现问题，只要适当地沟通与容忍，就能解决。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
与其不断想新点子增加盈利，不如以良好口碑招来生意。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不到最后一刻绝不放弃，只要有付出，就一定能够看到成果。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
工作时避免把情绪带入其中，否则将失去上司对你的信任。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
狂妄自大的性格是贵人离你远去的原因之一，宜自我检讨。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
遵守诺言最有效的方式就是不随便许下诺言。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
与伴侣分隔两地，虽容易感到寂寞，但距离却能使感情更坚固。
羊
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
经常运动不仅能改善健康，也能培养自律性，让你表现得更好。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
别把一切视为理所当然，没有什么是恒久不变的。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
时时保持谦虚，才能在紧急时获得更多人的帮助。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
要谨慎处理财务方面的问题，避免与合作伙伴闹得不欢而散。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
情绪起伏将导致前路更艰难，建议你保持乐观心态。