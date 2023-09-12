9月12日（农历七月廿八）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、旅行、会友、扫舍、安葬
忌：诉讼、开市、上任、装修、动土
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
只要你坚持不懈，从错误中学习，最终必能达到成功。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运动及饮食是维持健康的关键要素，切勿等闲视之。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不要把工作上的压力、怨气带回家，家人并非你的出气筒。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
好好反省你曾经做过的事，才能从错误中学习，精益求精。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与其争吵不休，不如先让彼此冷静下来，以免伤了和气。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
心胸狭窄的人，容易碰钉子，建议你要谦虚地向前辈学习。
马
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
固执己见对你无益，懂得变通才是成功的关键。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
只要及时行动，就不算太迟，你最好赶紧做好迎战的准备吧！
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
市场波动大，在投资前最好做些研究，以免血汗钱付诸东流。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
成功没有捷径，只有坚持到底，奋勇向前，才能实现目标。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
财运不佳时，须小心处理投资事宜，否则将陷入经济困境。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有任何不满应说出来，否则只会影响你和伴侣之间的感情。