9月12日（农历七月廿八）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、旅行、会友、扫舍、安葬

忌：诉讼、开市、上任、装修、动土

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

只要你坚持不懈，从错误中学习，最终必能达到成功。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运动及饮食是维持健康的关键要素，切勿等闲视之。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不要把工作上的压力、怨气带回家，家人并非你的出气筒。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

好好反省你曾经做过的事，才能从错误中学习，精益求精。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与其争吵不休，不如先让彼此冷静下来，以免伤了和气。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

心胸狭窄的人，容易碰钉子，建议你要谦虚地向前辈学习。

马

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

固执己见对你无益，懂得变通才是成功的关键。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只要及时行动，就不算太迟，你最好赶紧做好迎战的准备吧！

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

市场波动大，在投资前最好做些研究，以免血汗钱付诸东流。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

成功没有捷径，只有坚持到底，奋勇向前，才能实现目标。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

财运不佳时，须小心处理投资事宜，否则将陷入经济困境。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有任何不满应说出来，否则只会影响你和伴侣之间的感情。