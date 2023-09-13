9月13日（农历七月廿九）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、祈福、施济、旅行、搬家

忌：出海、立约、投资

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

不要高估了自己的能力，做危险性高的活动之前，宜三思。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

只要能够辛勤耕耘，很快就能尝到成功的果实。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多做好事，把人际关系搞好，相信就能提升你的运气与财气。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与陌生人交谈时，要注意所说的话，以免暴露了自己的弱点。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

出国旅行，多注意饮食卫生。若感到不适，就要尽早就医。

蛇

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

保持健康，是自己的责任，否则你将难以维持清晰的思维。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

任何问题都会有适当的解决方式，千万不要因此而胡乱发脾气。

羊

运气：中

健康：中

事业：中

财运：吉

生活中的困难，让你乱了阵脚，必要时，不如向他人寻求援助。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

若消化方面有问题，最好维持均衡的饮食习惯，以免旧病复发。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

健康是你所须要关注的，别忘了安排定期的身体检查。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

耐心等待吧，鸿运当头，可能会有意想不到的财利送上门。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

切记，十赌九输，尽管财运旺盛，你也不能放任自己去赌博。