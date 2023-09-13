9月13日（农历七月廿九）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、祈福、施济、旅行、搬家
忌：出海、立约、投资
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
不要高估了自己的能力，做危险性高的活动之前，宜三思。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
只要能够辛勤耕耘，很快就能尝到成功的果实。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多做好事，把人际关系搞好，相信就能提升你的运气与财气。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与陌生人交谈时，要注意所说的话，以免暴露了自己的弱点。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
出国旅行，多注意饮食卫生。若感到不适，就要尽早就医。
蛇
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
保持健康，是自己的责任，否则你将难以维持清晰的思维。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
任何问题都会有适当的解决方式，千万不要因此而胡乱发脾气。
羊
运气：中
健康：中
事业：中
财运：吉
生活中的困难，让你乱了阵脚，必要时，不如向他人寻求援助。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
若消化方面有问题，最好维持均衡的饮食习惯，以免旧病复发。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
健康是你所须要关注的，别忘了安排定期的身体检查。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
耐心等待吧，鸿运当头，可能会有意想不到的财利送上门。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
切记，十赌九输，尽管财运旺盛，你也不能放任自己去赌博。