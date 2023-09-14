9月14日（农历七月三十）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：安神、安床、施济、旅行、求医、庆功

忌：婚嫁、园艺、投标

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要太在意别人所说的话，跟着自己的想法，就能寻得真相。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有难时，对你不离不弃的朋友才是真正的朋友，可要好好珍惜。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若情况允许，不妨让自己放个长假，好好放松身心。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

建议你不要再执着于过去，只有你能够将自己从感情束缚中脱绑。

龙

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

天生我材必有用，每个人都有自己的长处，千万不要小看自己。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

不要对家人开空头支票，否则你将很难再次获得他们的信任。

马

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

虽财运渐有起色，但你也不能因此得意忘形，还是要控制开销。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

多参与国际会议或讲座，扩大你的人脉，对日后的事业有帮助。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

患有心脏疾病的朋友，累了就该休息，不要让自己操劳过度。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

清者自清，无须庸人自扰，你就让时间去证明一切吧！

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

家和万事兴，多关心你的家人，将有助于提升你的运气。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

家有一老，如有一宝，多包容家中的长辈，勿过于计较。