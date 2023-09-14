9月14日（农历七月三十）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：安神、安床、施济、旅行、求医、庆功
忌：婚嫁、园艺、投标
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要太在意别人所说的话，跟着自己的想法，就能寻得真相。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有难时，对你不离不弃的朋友才是真正的朋友，可要好好珍惜。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若情况允许，不妨让自己放个长假，好好放松身心。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
建议你不要再执着于过去，只有你能够将自己从感情束缚中脱绑。
龙
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
天生我材必有用，每个人都有自己的长处，千万不要小看自己。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
不要对家人开空头支票，否则你将很难再次获得他们的信任。
马
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
虽财运渐有起色，但你也不能因此得意忘形，还是要控制开销。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
多参与国际会议或讲座，扩大你的人脉，对日后的事业有帮助。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
患有心脏疾病的朋友，累了就该休息，不要让自己操劳过度。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
清者自清，无须庸人自扰，你就让时间去证明一切吧！
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
家和万事兴，多关心你的家人，将有助于提升你的运气。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
家有一老，如有一宝，多包容家中的长辈，勿过于计较。