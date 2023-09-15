9月15日（农历八月初一）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、水电维修、美容、酿造
忌：安床、诉讼、求医、装修、买车
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
寻求改变虽好，但最好还是先听取别人的意见，才做最后决定。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
工作与家庭必须取得平衡，否则就算有成就，也将会得不偿失。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
你可要公私分明，别把家里的问题带到工作上，影响工作进展。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
若不想日后被人指责，现在就要用心把一切事物或工作做好。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
表面上虽是事事顺利，但却暗流汹涌，建议你重新审核细节。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
运动之前，建议你要热身，否则将会伤及筋骨、肌肉。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
在接待客户时，一定要留意服务态度，切勿不小心而得罪他们。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有任何创新想法时，宜把它们记录下来，必要时将会派上用场。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
保持低调，把心思放在工作上，以免成为小人的目标。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
若不迅速解决下属所面对的挑战，最终将影响整个团队的士气。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
若感冒了数天仍不见好转，建议你尽快求医。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
切记，欲速则不达，稳步向前方能让你获得更大的收益。