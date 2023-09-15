9月15日（农历八月初一）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、水电维修、美容、酿造

忌：安床、诉讼、求医、装修、买车

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

寻求改变虽好，但最好还是先听取别人的意见，才做最后决定。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

工作与家庭必须取得平衡，否则就算有成就，也将会得不偿失。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

你可要公私分明，别把家里的问题带到工作上，影响工作进展。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

若不想日后被人指责，现在就要用心把一切事物或工作做好。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

表面上虽是事事顺利，但却暗流汹涌，建议你重新审核细节。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

运动之前，建议你要热身，否则将会伤及筋骨、肌肉。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

在接待客户时，一定要留意服务态度，切勿不小心而得罪他们。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有任何创新想法时，宜把它们记录下来，必要时将会派上用场。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

保持低调，把心思放在工作上，以免成为小人的目标。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

若不迅速解决下属所面对的挑战，最终将影响整个团队的士气。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

若感冒了数天仍不见好转，建议你尽快求医。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

切记，欲速则不达，稳步向前方能让你获得更大的收益。