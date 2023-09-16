每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月16日 5:00 AM

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9月16日（农历八月初二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

成功就在不远处，持之以恒，将助你取得最后的成功，继续加油！

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

良机就在眼前，一定要把握机会，才能比别人更快地取得成功。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

财运欠佳，你还是不要冒险投资，否则最后受伤害的还是自己。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

炎热、多变的天气将使你容易上火，宜多喝水，多控制脾气。

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不要为小事烦心，保持正面的想法，任何问题都能迎刃而解。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

一诺千金，你必须对自己说过的话负责，切勿信口开河。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

最好减少夜生活，以换取更健康的体魄。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

只要你有信心，竞争没有什么可怕的，一切都能顺顺利利。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

问题并非一朝一夕形成，因此勿妄想在短时期内将问题解决。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

每个人都有不同的看法，你要懂得如何取舍别人给予的建议。

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

遵守自己的原则虽没有错，但仍要虚心受教，听听其他人的意见。

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

遇到任何问题时，要临危不乱，鲁莽行事只会带来更大的麻烦。

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