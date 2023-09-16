9月16日（农历八月初二）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

成功就在不远处，持之以恒，将助你取得最后的成功，继续加油！

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

良机就在眼前，一定要把握机会，才能比别人更快地取得成功。

虎

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

财运欠佳，你还是不要冒险投资，否则最后受伤害的还是自己。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

炎热、多变的天气将使你容易上火，宜多喝水，多控制脾气。

龙

运气：中

健康：中

事业：中

财运：中

不要为小事烦心，保持正面的想法，任何问题都能迎刃而解。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

一诺千金，你必须对自己说过的话负责，切勿信口开河。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

最好减少夜生活，以换取更健康的体魄。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

只要你有信心，竞争没有什么可怕的，一切都能顺顺利利。

猴

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

问题并非一朝一夕形成，因此勿妄想在短时期内将问题解决。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

每个人都有不同的看法，你要懂得如何取舍别人给予的建议。

狗

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：凶

遵守自己的原则虽没有错，但仍要虚心受教，听听其他人的意见。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

遇到任何问题时，要临危不乱，鲁莽行事只会带来更大的麻烦。