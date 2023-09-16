9月16日（农历八月初二）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
成功就在不远处，持之以恒，将助你取得最后的成功，继续加油！
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
良机就在眼前，一定要把握机会，才能比别人更快地取得成功。
虎
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：凶
财运欠佳，你还是不要冒险投资，否则最后受伤害的还是自己。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
炎热、多变的天气将使你容易上火，宜多喝水，多控制脾气。
龙
运气：中
健康：中
事业：中
财运：中
不要为小事烦心，保持正面的想法，任何问题都能迎刃而解。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
一诺千金，你必须对自己说过的话负责，切勿信口开河。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
最好减少夜生活，以换取更健康的体魄。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
只要你有信心，竞争没有什么可怕的，一切都能顺顺利利。
猴
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：凶
问题并非一朝一夕形成，因此勿妄想在短时期内将问题解决。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
每个人都有不同的看法，你要懂得如何取舍别人给予的建议。
狗
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：凶
遵守自己的原则虽没有错，但仍要虚心受教，听听其他人的意见。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
遇到任何问题时，要临危不乱，鲁莽行事只会带来更大的麻烦。