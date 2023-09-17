9月17日（农历八月初三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、出海、庆功、会友、装修、搬家
忌：开市、交易、置产、上市
鼠
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
逃避不能解决问题，只是暂时把它搁置下来，不如勇敢面对。
牛
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
沉稳些，千万不要因为别人的三言两语而轻易改变初衷。
虎
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：吉
工作时，不要板着脸，谦和的态度才能让你有更好的人际关系。
兔
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
要维持一段良好的合作关系，就要学会忍耐，避免斤斤计较。
龙
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
在问题还没越变越大之前，你最好将一些小难题先行克服。
蛇
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
生命中的起伏是常事，建议你还是顺其自然，接受变化规律吧！
马
运气：吉 健康：吉
事业：中 财运：中
过于坚持己见，只会使局面闹得更僵，你就息事宁人吧！
羊
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：中
除了善用知识与智慧，也必须谦虚待人，才能让事业更进一步。
猴
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：中
避免因小病痛而拿病假，这将影响事业的长期发展。
鸡
运气：中 健康：中
事业：中 财运：吉
与其等待金钱从天而降，不如花时间寻找商机，赚取更多财富。
狗
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：吉
升职后不应松懈，继续保持精益求精的态度，才不让上司失望。
猪
运气：吉 健康：中
事业：中 财运：吉
凡事都讲求证据，不要随便下判断，否则将引起不必要的误会。