9月18日（农历八月初四）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
投资要理智些，千万不要道听途说，以免到头来一场空。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
世道不佳，建议你多留些现金，以备不时之需。
虎
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不要自视过高，投资时宜寻求专家的意见，以免受挫。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要急于做出改变，有时以不变应万变反而是更好的策略。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
别因家人的健康问题而影响情绪及工作，坦然接受并面对吧！
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
拉下脸来道歉虽不易，但却能化解许多不必要的误会。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
事分轻重，把重要的事情完成后，才着手处理其他事。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
形势一片美好，你就随心所欲，依照自己想要的方式去做吧！
猴
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
不到最后一秒，谁也无法预测孰赢孰输，千万不要轻易放弃。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
运势不佳就尽量避免与人竞争，否则最后吃亏的是自己。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不妨拉近你与下属之间的关系，对大家的长期合作关系有益。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
少管他人闲事，这样将能更快地达到目标，并取得成功。