9月18日（农历八月初四）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

投资要理智些，千万不要道听途说，以免到头来一场空。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

世道不佳，建议你多留些现金，以备不时之需。

虎

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不要自视过高，投资时宜寻求专家的意见，以免受挫。

兔

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要急于做出改变，有时以不变应万变反而是更好的策略。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

别因家人的健康问题而影响情绪及工作，坦然接受并面对吧！

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

拉下脸来道歉虽不易，但却能化解许多不必要的误会。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

事分轻重，把重要的事情完成后，才着手处理其他事。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

形势一片美好，你就随心所欲，依照自己想要的方式去做吧！

猴

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不到最后一秒，谁也无法预测孰赢孰输，千万不要轻易放弃。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

运势不佳就尽量避免与人竞争，否则最后吃亏的是自己。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不妨拉近你与下属之间的关系，对大家的长期合作关系有益。

猪

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

少管他人闲事，这样将能更快地达到目标，并取得成功。