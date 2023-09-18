每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月18日 5:00 AM

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9月18日（农历八月初四）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

投资要理智些，千万不要道听途说，以免到头来一场空。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

世道不佳，建议你多留些现金，以备不时之需。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不要自视过高，投资时宜寻求专家的意见，以免受挫。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要急于做出改变，有时以不变应万变反而是更好的策略。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

别因家人的健康问题而影响情绪及工作，坦然接受并面对吧！

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

拉下脸来道歉虽不易，但却能化解许多不必要的误会。

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

事分轻重，把重要的事情完成后，才着手处理其他事。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

形势一片美好，你就随心所欲，依照自己想要的方式去做吧！

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

不到最后一秒，谁也无法预测孰赢孰输，千万不要轻易放弃。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

运势不佳就尽量避免与人竞争，否则最后吃亏的是自己。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不妨拉近你与下属之间的关系，对大家的长期合作关系有益。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

少管他人闲事，这样将能更快地达到目标，并取得成功。

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