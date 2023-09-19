9月19日（农历八月初五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、旅行

忌：立约、议事、投资

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

不要计较在工作上花了多少时间，更重要的是你做出的成绩。

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

趁问题还不严重时，不妨向前辈请教，否则将后悔莫及。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

繁重的工作为你带来了不少压力，可考虑以运动来纾解压力。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

独立些，不要老期望着别人的帮助，否则你将无法超越自己。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

养足精力，为明天的工作做好准备，才能让你有更好的表现。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

不妨放个假，出外走走，充电的同时，也增广你的见识。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

无须把小过失放在心上，下一次更加小心就好。

羊

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

不要因为小挫折，就导致你失去追求梦想的信心与动力。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

大事化小，小事化无，不要为了小事而与人起争执。

鸡

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

升职、加薪，是对你的工作表现的一种肯定，切勿因此而自负。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

心情低落时，不妨找朋友出来谈谈心，诉诉苦。

猪

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

跌倒了再爬起来，不要再浪费时间怨天尤人。