9月19日（农历八月初五）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、安床、祈福、施济、旅行
忌：立约、议事、投资
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
不要计较在工作上花了多少时间，更重要的是你做出的成绩。
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
趁问题还不严重时，不妨向前辈请教，否则将后悔莫及。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
繁重的工作为你带来了不少压力，可考虑以运动来纾解压力。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
独立些，不要老期望着别人的帮助，否则你将无法超越自己。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
养足精力，为明天的工作做好准备，才能让你有更好的表现。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
不妨放个假，出外走走，充电的同时，也增广你的见识。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
无须把小过失放在心上，下一次更加小心就好。
羊
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
不要因为小挫折，就导致你失去追求梦想的信心与动力。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
大事化小，小事化无，不要为了小事而与人起争执。
鸡
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
升职、加薪，是对你的工作表现的一种肯定，切勿因此而自负。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
心情低落时，不妨找朋友出来谈谈心，诉诉苦。
猪
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
跌倒了再爬起来，不要再浪费时间怨天尤人。