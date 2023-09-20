每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月20日 5:00 AM

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9月20日（农历八月初六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

花费时要三思，防止过度开销，让你最终陷入经济困境。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

每个人都会犯错，最重要的是如何去解决它。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人是群体动物，千万不要自我孤立，不妨约朋友出去走走。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

乐观能够在困境中遇到转机，因此当遇到难题时，不要愁眉苦脸。

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

你必须提高警惕，因为事情随时都有可能出现巨大的变化。

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

千万不要在聚会时，炫耀自己的成就，谦虚些吧！

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

与其马后炮不断，不如在别人有需要时伸出援手，更有意义。

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

家庭与工作带给你很多压力，不妨抽出时间放松身心。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

你要有未雨绸缪的心态，才不会在出现状况时而手忙脚乱。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要接受不义之财，否则将损害你长期所建立起来的良好信誉。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

和气生财，不要因小事而与家人起不必要的争执。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

约朋友出来聚聚，了解彼此的近况，找到解决问题的方法。

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