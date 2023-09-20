9月20日（农历八月初六）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
花费时要三思，防止过度开销，让你最终陷入经济困境。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
每个人都会犯错，最重要的是如何去解决它。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
人是群体动物，千万不要自我孤立，不妨约朋友出去走走。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
乐观能够在困境中遇到转机，因此当遇到难题时，不要愁眉苦脸。
龙
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
你必须提高警惕，因为事情随时都有可能出现巨大的变化。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
千万不要在聚会时，炫耀自己的成就，谦虚些吧！
马
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
与其马后炮不断，不如在别人有需要时伸出援手，更有意义。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
家庭与工作带给你很多压力，不妨抽出时间放松身心。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
你要有未雨绸缪的心态，才不会在出现状况时而手忙脚乱。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
不要接受不义之财，否则将损害你长期所建立起来的良好信誉。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
和气生财，不要因小事而与家人起不必要的争执。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
约朋友出来聚聚，了解彼此的近况，找到解决问题的方法。