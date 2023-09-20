9月20日（农历八月初六）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

花费时要三思，防止过度开销，让你最终陷入经济困境。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

每个人都会犯错，最重要的是如何去解决它。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

人是群体动物，千万不要自我孤立，不妨约朋友出去走走。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

乐观能够在困境中遇到转机，因此当遇到难题时，不要愁眉苦脸。

龙

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

你必须提高警惕，因为事情随时都有可能出现巨大的变化。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

千万不要在聚会时，炫耀自己的成就，谦虚些吧！

马

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

与其马后炮不断，不如在别人有需要时伸出援手，更有意义。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

家庭与工作带给你很多压力，不妨抽出时间放松身心。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

你要有未雨绸缪的心态，才不会在出现状况时而手忙脚乱。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

不要接受不义之财，否则将损害你长期所建立起来的良好信誉。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

和气生财，不要因小事而与家人起不必要的争执。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

约朋友出来聚聚，了解彼此的近况，找到解决问题的方法。