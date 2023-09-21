9月21日（农历八月初七）

吉利指数：★★（小凶）

宜：出海、会友、园艺、进修、理发

忌：开市、上任、搬家、水电维修、交易

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

在艰难时刻，更应该冷静面对问题，才能找出解决的办法。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

休息并不为过，但在遇到急需解决的问题时，别以休息来逃避。

虎

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

与其一直惦记着工作，不如把时间留给家人，让自己好好放松。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不管遇到什么问题，都不该破坏别人对你的信任。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

建议你要懂得适时休息，别把身体搞垮了。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

人要懂得知恩图报，否则别人会认为你是个忘恩负义的人。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

新的尝试将会改变你的运势，你就不要害怕做出改变了！

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

充实自己，下次好好表现一番，别人将对你刮目相看。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

感情和事业需要用心地去经营，只要努力，就能有好的结果。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

与家人一起去选购房子或汽车，将能够得到更多的宝贵意见。

狗

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

出国旅行，须注重卫生，切勿轻易食用路边的地方小吃。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不妨多陪伴孩子、家人，以拉近彼此的距离。