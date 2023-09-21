9月21日（农历八月初七）
吉利指数：★★（小凶）
宜：出海、会友、园艺、进修、理发
忌：开市、上任、搬家、水电维修、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
在艰难时刻，更应该冷静面对问题，才能找出解决的办法。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
休息并不为过，但在遇到急需解决的问题时，别以休息来逃避。
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
与其一直惦记着工作，不如把时间留给家人，让自己好好放松。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不管遇到什么问题，都不该破坏别人对你的信任。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
建议你要懂得适时休息，别把身体搞垮了。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
人要懂得知恩图报，否则别人会认为你是个忘恩负义的人。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
新的尝试将会改变你的运势，你就不要害怕做出改变了！
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
充实自己，下次好好表现一番，别人将对你刮目相看。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
感情和事业需要用心地去经营，只要努力，就能有好的结果。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
与家人一起去选购房子或汽车，将能够得到更多的宝贵意见。
狗
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
出国旅行，须注重卫生，切勿轻易食用路边的地方小吃。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不妨多陪伴孩子、家人，以拉近彼此的距离。