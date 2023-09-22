9月22日（农历八月初八）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

切勿把私人情绪带入其中，否则将影响你的判断及决定。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

放了长假回来，就要尽快把热情找回来，让自己更专心地工作。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

避免在此时要求加薪或辞职，否则将会弄巧成拙。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

以最踏实的方式求取成功，切勿妄想一步登天。

龙

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

处理工作时应从大处着手，避免因琐事而影响整体的工作进度。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

杞人忧天只会使病情更严重，建议你以乐观的心态看待一切。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

就算得到贵人的提拔，你也要靠实力证明、争取，别过分依赖。

羊

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

想要取得突破，就要严厉鞭策自己，才能取得更亮眼的表现。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

避免与他人发生无所谓的争执，否则将有损大家的工作关系。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

失去工作有时并非坏事，它可能会成为你改变人生的动力。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

加强你与下属的关系，他们才会更乐意且更卖力地为你做事。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

回报率高的投资，风险自然不小，建议你咨询专家。