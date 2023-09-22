9月22日（农历八月初八）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
切勿把私人情绪带入其中，否则将影响你的判断及决定。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
放了长假回来，就要尽快把热情找回来，让自己更专心地工作。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
避免在此时要求加薪或辞职，否则将会弄巧成拙。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
以最踏实的方式求取成功，切勿妄想一步登天。
龙
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
处理工作时应从大处着手，避免因琐事而影响整体的工作进度。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
杞人忧天只会使病情更严重，建议你以乐观的心态看待一切。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
就算得到贵人的提拔，你也要靠实力证明、争取，别过分依赖。
羊
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：吉
想要取得突破，就要严厉鞭策自己，才能取得更亮眼的表现。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
避免与他人发生无所谓的争执，否则将有损大家的工作关系。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
失去工作有时并非坏事，它可能会成为你改变人生的动力。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：凶
加强你与下属的关系，他们才会更乐意且更卖力地为你做事。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
回报率高的投资，风险自然不小，建议你咨询专家。