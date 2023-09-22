每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月22日 5:00 AM

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9月22日（农历八月初八）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

切勿把私人情绪带入其中，否则将影响你的判断及决定。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

放了长假回来，就要尽快把热情找回来，让自己更专心地工作。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

避免在此时要求加薪或辞职，否则将会弄巧成拙。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

以最踏实的方式求取成功，切勿妄想一步登天。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

处理工作时应从大处着手，避免因琐事而影响整体的工作进度。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

杞人忧天只会使病情更严重，建议你以乐观的心态看待一切。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

就算得到贵人的提拔，你也要靠实力证明、争取，别过分依赖。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：吉

想要取得突破，就要严厉鞭策自己，才能取得更亮眼的表现。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

避免与他人发生无所谓的争执，否则将有损大家的工作关系。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

失去工作有时并非坏事，它可能会成为你改变人生的动力。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：凶

加强你与下属的关系，他们才会更乐意且更卖力地为你做事。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

回报率高的投资，风险自然不小，建议你咨询专家。

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