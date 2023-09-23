9月23日（农历八月初九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、上任、装修、搬家、动土
忌：安床、立约、投资、美容
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
虽是吉星高照，唯有谦卑，才能走得更远、飞得更高！
牛
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
你还是做好财务规划，避免把钱花在不必要的事物上。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
有些事情该私下解决，就不要过于张扬。
兔
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
在面对变化多端的大环境时，要处之泰然，才能以不变应万变。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
锋芒四射时，更要保持低调，以免卷入办公室的政治旋涡。
蛇
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：中
成功不是靠侥幸，奉劝你要脚踏实地，事情才能够渐有起色。
马
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
局势不明朗，随时都会出现变化，你做好万全准备了吗？
羊
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
身为前辈，更不该自满，还是得听取他人的意见，不耻下问。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
情况转好虽能暂时透一口气，但你仍旧时刻提高警惕。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：凶
青春痘及黑眼圈是熬夜的成果，改善的最佳办法就是早点入睡。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
运势不佳，建议你尽量不要进行任何装修或更动。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
就算工作不如意，也不应该随便行事。