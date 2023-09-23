9月23日（农历八月初九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、上任、装修、搬家、动土

忌：安床、立约、投资、美容

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

虽是吉星高照，唯有谦卑，才能走得更远、飞得更高！

牛

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

你还是做好财务规划，避免把钱花在不必要的事物上。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

有些事情该私下解决，就不要过于张扬。

兔

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

在面对变化多端的大环境时，要处之泰然，才能以不变应万变。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

锋芒四射时，更要保持低调，以免卷入办公室的政治旋涡。

蛇

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：中

成功不是靠侥幸，奉劝你要脚踏实地，事情才能够渐有起色。

马

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

局势不明朗，随时都会出现变化，你做好万全准备了吗？

羊

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

身为前辈，更不该自满，还是得听取他人的意见，不耻下问。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

情况转好虽能暂时透一口气，但你仍旧时刻提高警惕。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：凶

青春痘及黑眼圈是熬夜的成果，改善的最佳办法就是早点入睡。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

运势不佳，建议你尽量不要进行任何装修或更动。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

就算工作不如意，也不应该随便行事。