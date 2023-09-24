9月24日（农历八月初十）
吉利指数：★★（小凶）
宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造
忌：出海、开市、上任、立约、议事
鼠
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：凶
只要秉持着正面、乐观的心态，就能让你享有源源不断的好运。
牛
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
偏财从天而降，你要好好善用这笔钱，不要随意花费掉。
虎
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：凶
财运不佳，在处理与钱有关的事情时，务必要小心，量力而为。
兔
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
团结就是力量，你就带头聚众的力量，将问题彻底解决吧！
龙
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
除非你已抱着视死如归的想法，否则建议你少管闲事。
蛇
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
不要随便与人发生争执，控制好脾气，才能管理好团队。
马
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：中
抑郁可能是生理上的问题所造成，建议你尽早求医。
羊
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：中
不要沉溺于物质享受之中，你该检讨如何更进一步提升自我。
猴
运气：中 健康：吉
事业：中 财运：凶
视自己的能力消费，不要打肿脸皮充胖子。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
不管有多么心不甘、情不愿，你都必须照着原定计划去做。
狗
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
犯错时勇于认错，这样你才能从失败中学习。
猪
运气：凶 健康：中
事业：凶 财运：凶
运用钱财要加倍谨慎，不要随意投资或消费。