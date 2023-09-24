9月24日（农历八月初十）

吉利指数：★★（小凶）

宜：施济、会友、养宠物、美容、酿造

忌：出海、开市、上任、立约、议事

鼠

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

只要秉持着正面、乐观的心态，就能让你享有源源不断的好运。

牛

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

偏财从天而降，你要好好善用这笔钱，不要随意花费掉。

虎

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

财运不佳，在处理与钱有关的事情时，务必要小心，量力而为。

兔

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

团结就是力量，你就带头聚众的力量，将问题彻底解决吧！

龙

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

除非你已抱着视死如归的想法，否则建议你少管闲事。

蛇

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

不要随便与人发生争执，控制好脾气，才能管理好团队。

马

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：中

抑郁可能是生理上的问题所造成，建议你尽早求医。

羊

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：中

不要沉溺于物质享受之中，你该检讨如何更进一步提升自我。

猴

运气：中 健康：吉

事业：中 财运：凶

视自己的能力消费，不要打肿脸皮充胖子。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

不管有多么心不甘、情不愿，你都必须照着原定计划去做。

狗

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

犯错时勇于认错，这样你才能从失败中学习。

猪

运气：凶 健康：中

事业：凶 财运：凶

运用钱财要加倍谨慎，不要随意投资或消费。