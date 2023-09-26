9月26日（农历八月十二）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、旅行、庆功、开市、立约、会友

忌：婚嫁、投标、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

悲观将会为你带来更多的病痛，建议你要保持乐观，笑看人间。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

面对棘手问题时，尽量寻求大家的意见，以便更快解决问题。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多参与社交活动，不仅能增进身心健康，也有助增广你的见识。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

不管做什么事，不妨尝试加入新元素，它会让你有不同的体会。

龙

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

做任何事之前，宜三思而后行，贸然行动只会徒增风险。

蛇

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不妨多穿戴颜色鲜艳的服饰，让心情好转。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不良的生活习惯将会影响你的健康，宜尽早改掉。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

抓牢每个赚钱的机会，但也别忽略了其中暗藏的危机与风险。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

在处理公事时，要额外小心、谨慎，切勿多管闲事。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

凡事都要保持冷静，才能让你更快地想到合适的应对方法。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

切勿终日埋头苦干，忽略了生命的真谛，尽情享受吧！

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

即便在工作上表现得好，也要保持低调，以防成为小人的目标。