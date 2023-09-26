9月26日（农历八月十二）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、旅行、庆功、开市、立约、会友
忌：婚嫁、投标、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
悲观将会为你带来更多的病痛，建议你要保持乐观，笑看人间。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
面对棘手问题时，尽量寻求大家的意见，以便更快解决问题。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多参与社交活动，不仅能增进身心健康，也有助增广你的见识。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
不管做什么事，不妨尝试加入新元素，它会让你有不同的体会。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
做任何事之前，宜三思而后行，贸然行动只会徒增风险。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不妨多穿戴颜色鲜艳的服饰，让心情好转。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不良的生活习惯将会影响你的健康，宜尽早改掉。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
抓牢每个赚钱的机会，但也别忽略了其中暗藏的危机与风险。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
在处理公事时，要额外小心、谨慎，切勿多管闲事。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
凡事都要保持冷静，才能让你更快地想到合适的应对方法。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
切勿终日埋头苦干，忽略了生命的真谛，尽情享受吧！
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
即便在工作上表现得好，也要保持低调，以防成为小人的目标。