9月27日（农历八月十三）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、水电维修、养宠物、美容
忌：安床、求医、上任、立约、置产
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
物极必反，器满则倾，中庸之道才是待人处事最理想的方式。
牛
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
感情需要一些惊喜来维持，今天不妨为伴侣做些浪漫的事吧！
虎
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
口不择言将为你惹来麻烦，你还是多留意。
兔
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
虽已看到一线曙光，时机仍未到，建议你继续耐心等待。
龙
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
伤心或快乐的理由有很多，重点在于你以什么角度去看待。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
三人行必有我师，但我们往往只注意别人犯的错误，不知检讨自己。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
别把问题怪罪到别人身上，勇敢面对反而能让你获得更多帮助。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
好好管理自己的时间，不要把它浪费在无谓的事上。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
以平常心对待所有事，反而能让你有更好的表现。
鸡
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
以对待朋友的方式对待家人，将可能出现问题。
狗
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不妨趁机好好休息、宠宠自己，什么也别做！
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
世上没有不劳而获的事，想达到目标，你就必须要有所付出。