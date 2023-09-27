9月27日（农历八月十三）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、水电维修、养宠物、美容

忌：安床、求医、上任、立约、置产

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

物极必反，器满则倾，中庸之道才是待人处事最理想的方式。

牛

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

感情需要一些惊喜来维持，今天不妨为伴侣做些浪漫的事吧！

虎

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

口不择言将为你惹来麻烦，你还是多留意。

兔

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

虽已看到一线曙光，时机仍未到，建议你继续耐心等待。

龙

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

伤心或快乐的理由有很多，重点在于你以什么角度去看待。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

三人行必有我师，但我们往往只注意别人犯的错误，不知检讨自己。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

别把问题怪罪到别人身上，勇敢面对反而能让你获得更多帮助。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

好好管理自己的时间，不要把它浪费在无谓的事上。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

以平常心对待所有事，反而能让你有更好的表现。

鸡

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

以对待朋友的方式对待家人，将可能出现问题。

狗

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不妨趁机好好休息、宠宠自己，什么也别做！

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

世上没有不劳而获的事，想达到目标，你就必须要有所付出。