每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月28日 5:00 AM

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9月28日（农历八月十四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
若能善用你的良好人际关系，将可获得意想不到的结果。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
当别人休息时，就是你迎头赶上的好机会，切勿松懈下来。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
外出时要多注意自己的健康，随身携带药品，以备不时之需。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事宜一步一步来，切勿因受到外来的压力而仓促行事。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
好好照顾自己，感觉不适应尽早求医。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
你若无法抵挡外来不当的感情诱惑，最终将会惹来一身麻烦。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
运势起伏，建议你未雨绸缪，多存些钱，以备不时之需。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
事不关己，己莫劳心，否则可能吃力不讨好，惹来一身麻烦。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
通往幸福的道路并不平坦，你必须要持之以恒，不轻易放弃。

运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
不要等到难以挽回的事情发生后，才来后悔。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
运动时要小心，以免腰部的旧疾复发，必要时，宜尽早求医。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
和朋友出来喝一杯或一同唱唱歌，都能够舒缓紧绷的情绪。

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