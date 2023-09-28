9月28日（农历八月十四）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

若能善用你的良好人际关系，将可获得意想不到的结果。

牛

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

当别人休息时，就是你迎头赶上的好机会，切勿松懈下来。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

外出时要多注意自己的健康，随身携带药品，以备不时之需。

兔

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

凡事宜一步一步来，切勿因受到外来的压力而仓促行事。

龙

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

好好照顾自己，感觉不适应尽早求医。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

你若无法抵挡外来不当的感情诱惑，最终将会惹来一身麻烦。

马

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

运势起伏，建议你未雨绸缪，多存些钱，以备不时之需。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

事不关己，己莫劳心，否则可能吃力不讨好，惹来一身麻烦。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

通往幸福的道路并不平坦，你必须要持之以恒，不轻易放弃。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：中

不要等到难以挽回的事情发生后，才来后悔。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：中

运动时要小心，以免腰部的旧疾复发，必要时，宜尽早求医。

猪

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

和朋友出来喝一杯或一同唱唱歌，都能够舒缓紧绷的情绪。