9月28日（农历八月十四）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
若能善用你的良好人际关系，将可获得意想不到的结果。
牛
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
当别人休息时，就是你迎头赶上的好机会，切勿松懈下来。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
外出时要多注意自己的健康，随身携带药品，以备不时之需。
兔
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
凡事宜一步一步来，切勿因受到外来的压力而仓促行事。
龙
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
好好照顾自己，感觉不适应尽早求医。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
你若无法抵挡外来不当的感情诱惑，最终将会惹来一身麻烦。
马
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
运势起伏，建议你未雨绸缪，多存些钱，以备不时之需。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
事不关己，己莫劳心，否则可能吃力不讨好，惹来一身麻烦。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
通往幸福的道路并不平坦，你必须要持之以恒，不轻易放弃。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：中
不要等到难以挽回的事情发生后，才来后悔。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：中
运动时要小心，以免腰部的旧疾复发，必要时，宜尽早求医。
猪
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
和朋友出来喝一杯或一同唱唱歌，都能够舒缓紧绷的情绪。