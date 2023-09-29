每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月29日 5:00 AM

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9月29日（农历八月十五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、旅行、出海、装修、动土、水电维修

忌：祈福、议事、交易

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
事业虽是困难重重，也勿因此而轻言放弃。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
相信自己的判断，不要因为别人的三言两语而改变了理想。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
想做的事就勇敢地去进行，时机错过了就不会再回来。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别老埋怨时间不够用，每个人有的时间都一样，你要善加利用。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
世上真正为你好的人不多，家人便是其一，你要好好对待他们。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
少管闲事，安分守己，否则只会使本已不好的运势雪上加霜。

运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运势强劲，你最好抖擞精神，把握一切良机。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别空口说白话，不如以行动来创造奇迹吧！

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
运气不佳，难免让你郁闷，但切勿让情绪影响工作的表现。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
若做什么事都提不起劲，不妨休息一下，以恢复动力及体力。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
今天是向对方告白的大好时机，你可要提起勇气，祝你好运。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
勇敢表达你独特的见解，若能得到认可，成功的机会也就越高。

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