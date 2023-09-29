9月29日（农历八月十五）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、旅行、出海、装修、动土、水电维修
忌：祈福、议事、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
事业虽是困难重重，也勿因此而轻言放弃。
牛
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
相信自己的判断，不要因为别人的三言两语而改变了理想。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
想做的事就勇敢地去进行，时机错过了就不会再回来。
兔
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
别老埋怨时间不够用，每个人有的时间都一样，你要善加利用。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
世上真正为你好的人不多，家人便是其一，你要好好对待他们。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
少管闲事，安分守己，否则只会使本已不好的运势雪上加霜。
马
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
运势强劲，你最好抖擞精神，把握一切良机。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
别空口说白话，不如以行动来创造奇迹吧！
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
运气不佳，难免让你郁闷，但切勿让情绪影响工作的表现。
鸡
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
若做什么事都提不起劲，不妨休息一下，以恢复动力及体力。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
今天是向对方告白的大好时机，你可要提起勇气，祝你好运。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
勇敢表达你独特的见解，若能得到认可，成功的机会也就越高。