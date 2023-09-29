9月29日（农历八月十五）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、旅行、出海、装修、动土、水电维修

忌：祈福、议事、交易

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

事业虽是困难重重，也勿因此而轻言放弃。

牛

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

相信自己的判断，不要因为别人的三言两语而改变了理想。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

想做的事就勇敢地去进行，时机错过了就不会再回来。

兔

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

别老埋怨时间不够用，每个人有的时间都一样，你要善加利用。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

世上真正为你好的人不多，家人便是其一，你要好好对待他们。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

少管闲事，安分守己，否则只会使本已不好的运势雪上加霜。

马

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

运势强劲，你最好抖擞精神，把握一切良机。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

别空口说白话，不如以行动来创造奇迹吧！

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

运气不佳，难免让你郁闷，但切勿让情绪影响工作的表现。

鸡

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

若做什么事都提不起劲，不妨休息一下，以恢复动力及体力。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

今天是向对方告白的大好时机，你可要提起勇气，祝你好运。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

勇敢表达你独特的见解，若能得到认可，成功的机会也就越高。