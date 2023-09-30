9月30日（农历八月十六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

懒散会给人留下不好的印象，不如打起精神，积极地对待生活。

牛

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

尝试了解别人的好意，否则将很难获得帮助。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不要羡慕别人的成就，你也能为人生写下完美的篇章。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

自信与自负是迥然不同的，自信迎来成功，自负则带来失败。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

有困扰时，不妨让自己独处，安静的环境将使你的思绪更清晰。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

处处碰壁必有原因，千万不要以解决不了为理由而逃避责任。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

切勿向压力低头而未战先败，一定要坚持到底。

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事还是量力而为，你不可能帮到所有人。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

看问题不能只看表面，真相可能会让你大吃一惊。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

在此关键时刻千万别放弃，大家还需要你的经验与领导。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事要谨慎小心，因为过于自负将为你带来麻烦。

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

多关心你周遭的人，不要因为忙而忽略了他们。