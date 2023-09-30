9月30日（农历八月十六）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
懒散会给人留下不好的印象，不如打起精神，积极地对待生活。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
尝试了解别人的好意，否则将很难获得帮助。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要羡慕别人的成就，你也能为人生写下完美的篇章。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
自信与自负是迥然不同的，自信迎来成功，自负则带来失败。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
有困扰时，不妨让自己独处，安静的环境将使你的思绪更清晰。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
处处碰壁必有原因，千万不要以解决不了为理由而逃避责任。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
切勿向压力低头而未战先败，一定要坚持到底。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事还是量力而为，你不可能帮到所有人。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
看问题不能只看表面，真相可能会让你大吃一惊。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
在此关键时刻千万别放弃，大家还需要你的经验与领导。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事要谨慎小心，因为过于自负将为你带来麻烦。
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多关心你周遭的人，不要因为忙而忽略了他们。