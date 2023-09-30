每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年9月30日 5:00 AM

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9月30日（农历八月十六）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
懒散会给人留下不好的印象，不如打起精神，积极地对待生活。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
尝试了解别人的好意，否则将很难获得帮助。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不要羡慕别人的成就，你也能为人生写下完美的篇章。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
自信与自负是迥然不同的，自信迎来成功，自负则带来失败。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
有困扰时，不妨让自己独处，安静的环境将使你的思绪更清晰。

运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
处处碰壁必有原因，千万不要以解决不了为理由而逃避责任。

运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
切勿向压力低头而未战先败，一定要坚持到底。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事还是量力而为，你不可能帮到所有人。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
看问题不能只看表面，真相可能会让你大吃一惊。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
在此关键时刻千万别放弃，大家还需要你的经验与领导。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事要谨慎小心，因为过于自负将为你带来麻烦。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
多关心你周遭的人，不要因为忙而忽略了他们。

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