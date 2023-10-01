10月1日（农历八月十七）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、安床、施济、旅行、开市

忌：出海、立约、水电维修、采购

鼠

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

只有被逼到极限，你才能够真正了解到自己的能力。

牛

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

请珍惜眼前所拥有的，不要等到失去之后，才来后悔。

虎

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

当有人把烫手山芋丢给你时，不妨欣然接受。

兔

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

工作上不顺心，别放在心上，乐观些，明天会更好！

龙

运气：吉 健康：中

事业：吉 财运：吉

建议你先按兵不动，避免让对方猜测到你的下一步会怎么走。

蛇

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

与别人真心交谈，是建立互信的关键，不要忽略任何小细节。

马

运气：凶 健康：凶

事业：中 财运：中

放胆搏一搏吧，你若不尝试，永远也无法知道结果会如何。

羊

运气：中 健康：凶

事业：吉 财运：吉

与其为无法改变的现实而烦恼，不如尽力把其他事情做好。

猴

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

光说而不做，难以取得进步，建议你少说多做，方能取得成果。

鸡

运气：吉 健康：吉

事业：吉 财运：中

个人的力量终究不及大伙的力量，奉劝你不要孤军作战。

狗

运气：凶 健康：中

事业：中 财运：凶

你一定要学会分配时间，否则将影响你和家人相处的时间。

猪

运气：中 健康：吉

事业：吉 财运：凶

想法正面些，否则即便给你再多的协助，结果都会是一样的。