10月1日（农历八月十七）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、安床、施济、旅行、开市
忌：出海、立约、水电维修、采购
鼠
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
只有被逼到极限，你才能够真正了解到自己的能力。
牛
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
请珍惜眼前所拥有的，不要等到失去之后，才来后悔。
虎
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
当有人把烫手山芋丢给你时，不妨欣然接受。
兔
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
工作上不顺心，别放在心上，乐观些，明天会更好！
龙
运气：吉 健康：中
事业：吉 财运：吉
建议你先按兵不动，避免让对方猜测到你的下一步会怎么走。
蛇
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
与别人真心交谈，是建立互信的关键，不要忽略任何小细节。
马
运气：凶 健康：凶
事业：中 财运：中
放胆搏一搏吧，你若不尝试，永远也无法知道结果会如何。
羊
运气：中 健康：凶
事业：吉 财运：吉
与其为无法改变的现实而烦恼，不如尽力把其他事情做好。
猴
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
光说而不做，难以取得进步，建议你少说多做，方能取得成果。
鸡
运气：吉 健康：吉
事业：吉 财运：中
个人的力量终究不及大伙的力量，奉劝你不要孤军作战。
狗
运气：凶 健康：中
事业：中 财运：凶
你一定要学会分配时间，否则将影响你和家人相处的时间。
猪
运气：中 健康：吉
事业：吉 财运：凶
想法正面些，否则即便给你再多的协助，结果都会是一样的。