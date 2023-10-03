10月3日（农历八月十九）
吉利指数：★★★（平平）
宜：施济、出海、议事、会友、扫舍、园艺
忌：立约、投资、交易
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
素质比速度更重要，若无法将问题根除，它很快就会卷土重来。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要过于烦恼或担心未来的事，这样你会活得更开心。
虎
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
不要光想而不做，一定要踏出第一步，才能改变局势。
兔
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
助人者，人恒助之，在帮助他人时，无需衡量所谓的利与弊。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你的情绪变化有如天气一样，若不自制，将给人留下不好的印象。
蛇
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
虚心学习别人的经验，才会使事业有所进展。
马
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
千万别失去动力，否则将会因此而错失宝贵的机会。
羊
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
锋芒强劲的你，最好保持低调，好大喜功将为你招来麻烦。
猴
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
你要提防接近自己的陌生人，看清楚他们的意图后才做打算吧！
鸡
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
单靠意志力并不能确保成功，你还需要拥有良好的人际关系。
狗
运气：吉
健康：中
事业：中
财运：吉
不妨跟着感觉走，感觉若良好就去进行，反之则不然。
猪
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
生活中的烦恼使你分心而犯错，你还是静下心来吧！