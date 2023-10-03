10月3日（农历八月十九）

吉利指数：★★★（平平）

宜：施济、出海、议事、会友、扫舍、园艺

忌：立约、投资、交易

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

素质比速度更重要，若无法将问题根除，它很快就会卷土重来。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要过于烦恼或担心未来的事，这样你会活得更开心。

虎

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

不要光想而不做，一定要踏出第一步，才能改变局势。

兔

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

助人者，人恒助之，在帮助他人时，无需衡量所谓的利与弊。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你的情绪变化有如天气一样，若不自制，将给人留下不好的印象。

蛇

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

虚心学习别人的经验，才会使事业有所进展。

马

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

千万别失去动力，否则将会因此而错失宝贵的机会。

羊

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

锋芒强劲的你，最好保持低调，好大喜功将为你招来麻烦。

猴

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

你要提防接近自己的陌生人，看清楚他们的意图后才做打算吧！

鸡

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

单靠意志力并不能确保成功，你还需要拥有良好的人际关系。

狗

运气：吉

健康：中

事业：中

财运：吉

不妨跟着感觉走，感觉若良好就去进行，反之则不然。

猪

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

生活中的烦恼使你分心而犯错，你还是静下心来吧！