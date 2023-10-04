10月4日（农历八月二十）

吉利指数：★★★★（小吉）

宜：婚嫁、安神、祈福、旅行、诉讼、庆功

忌：动土、园艺、修墓、采购

鼠

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

家家有本难念的经，你根本无需过于干涉他人的家事。

牛

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

大方接受别人的意见吧，贵人的出现将为你提供不一样的观点。

虎

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

与其奢望财利从天而降，不如把手上的钱存起来。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

热衷于某事虽好，但你必须要有周详的计划完成。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：吉

有时即兴而做，也能带来意想不到的效果。

蛇

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：中

不要对无可挽回的事耿耿于怀，这样做只是在浪费自己的时间。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

快乐的时候，也别忘了关怀他人，与大家分享你的喜悦吧！

羊

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

争取属于自己的东西，不要因为懦弱而让人占尽便宜。

猴

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

礼物贵重与否不重要，只要放够心思，你的伴侣就能感受到爱。

鸡

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

偶尔的失误还能接受，若经常重复就难以获得谅解了。

狗

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

别人质疑的不是你的能力，而是你的决心，你下定了决心吗？

猪

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与其把钱花在无意义的事上，不如把钱存起来以备不时之需。