10月4日（农历八月二十）
吉利指数：★★★★（小吉）
宜：婚嫁、安神、祈福、旅行、诉讼、庆功
忌：动土、园艺、修墓、采购
鼠
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
家家有本难念的经，你根本无需过于干涉他人的家事。
牛
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
大方接受别人的意见吧，贵人的出现将为你提供不一样的观点。
虎
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
与其奢望财利从天而降，不如把手上的钱存起来。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
热衷于某事虽好，但你必须要有周详的计划完成。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：吉
有时即兴而做，也能带来意想不到的效果。
蛇
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：中
不要对无可挽回的事耿耿于怀，这样做只是在浪费自己的时间。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
快乐的时候，也别忘了关怀他人，与大家分享你的喜悦吧！
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
争取属于自己的东西，不要因为懦弱而让人占尽便宜。
猴
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
礼物贵重与否不重要，只要放够心思，你的伴侣就能感受到爱。
鸡
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
偶尔的失误还能接受，若经常重复就难以获得谅解了。
狗
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
别人质疑的不是你的能力，而是你的决心，你下定了决心吗？
猪
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与其把钱花在无意义的事上，不如把钱存起来以备不时之需。