10月6日（农历八月廿二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：议事、会友、扫舍、园艺、安葬
忌：装修、动土、投资、交易、理发
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
若不想像哑巴吃黄连般受委屈，那就大胆地说出自己的想法。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
鼓励别人是你与生俱来的天赋，你可要好好利用它来激发别人。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
说三道四浪费时间，把时间放在更有意义的活动吧。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
只要存有信念就勇往直前，无需在意别人的看法。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
群策群力才能达到好的效果，若发现有人脱轨，必须拉他归队。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
健康能够带来快乐，维持健康，同时用你的快乐来感染众人。
马
运气：中
健康：凶
事业：中
财运：吉
撤退并非认输，而是让你有更充足的时间做出反击，取得胜利。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：中
公私分明，你不该让工作压力影响你和伴侣之间的感情。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不平则鸣，感觉不舒服就要勇敢说出，不要因为害怕而逃避。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
对于自己所拥有的要心存感激，同时不要因得不到而难过。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
终日板着脸的人，永远也不会快乐，不妨尝试在脸上挂上笑容。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
被别人绑得越紧就越想挣脱，与其对抗，不如想办法和解。