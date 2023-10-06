10月6日（农历八月廿二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：议事、会友、扫舍、园艺、安葬

忌：装修、动土、投资、交易、理发

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

若不想像哑巴吃黄连般受委屈，那就大胆地说出自己的想法。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

鼓励别人是你与生俱来的天赋，你可要好好利用它来激发别人。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

说三道四浪费时间，把时间放在更有意义的活动吧。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

只要存有信念就勇往直前，无需在意别人的看法。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

群策群力才能达到好的效果，若发现有人脱轨，必须拉他归队。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

健康能够带来快乐，维持健康，同时用你的快乐来感染众人。

马

运气：中

健康：凶

事业：中

财运：吉

撤退并非认输，而是让你有更充足的时间做出反击，取得胜利。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：中

公私分明，你不该让工作压力影响你和伴侣之间的感情。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不平则鸣，感觉不舒服就要勇敢说出，不要因为害怕而逃避。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

对于自己所拥有的要心存感激，同时不要因得不到而难过。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

终日板着脸的人，永远也不会快乐，不妨尝试在脸上挂上笑容。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

被别人绑得越紧就越想挣脱，与其对抗，不如想办法和解。