每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年10月7日 5:00 AM

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10月7日（农历八月廿三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、扫舍、动土、园艺、买车

忌：出海、置产、采购

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
运势起伏，是人之常情，好好装扮自己，让心情亮起来。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不妨跟着感觉走，有时感觉比你的头脑还灵光。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
同事之间最需要的是沟通，尝试倾听公司中各阶层的意见。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
要懂得感恩曾帮过你的人，并一同享受成功的果实。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要被眼前的失败捆绑，你还有更重要的目标等着你。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
额外的工作和责任能够考验你的实力，不要害怕接受。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
每个小细节都有可能是关键，不要有任何疏漏，以免因小失大。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
给下属明确的指示和目标，他们就不会茫无头绪。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
注意健康，病魔总会在不经意时找上你，千万要小心提防。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
友善些，若能与众人搞好关系，许多问题都能迎刃而解。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事不要只想到自己，要为他人争取利益，才能受人敬重。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
领导能力并不是单从课本就能学到的，你可要多学习。

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