10月7日（农历八月廿三）

吉利指数：★★★（平平）

宜：祈福、旅行、扫舍、动土、园艺、买车

忌：出海、置产、采购

鼠

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

运势起伏，是人之常情，好好装扮自己，让心情亮起来。

牛

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

不妨跟着感觉走，有时感觉比你的头脑还灵光。

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

同事之间最需要的是沟通，尝试倾听公司中各阶层的意见。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

要懂得感恩曾帮过你的人，并一同享受成功的果实。

龙

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

不要被眼前的失败捆绑，你还有更重要的目标等着你。

蛇

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

额外的工作和责任能够考验你的实力，不要害怕接受。

马

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

每个小细节都有可能是关键，不要有任何疏漏，以免因小失大。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

给下属明确的指示和目标，他们就不会茫无头绪。

猴

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

注意健康，病魔总会在不经意时找上你，千万要小心提防。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：凶

友善些，若能与众人搞好关系，许多问题都能迎刃而解。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

凡事不要只想到自己，要为他人争取利益，才能受人敬重。

猪

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

领导能力并不是单从课本就能学到的，你可要多学习。