10月7日（农历八月廿三）
吉利指数：★★★（平平）
宜：祈福、旅行、扫舍、动土、园艺、买车
忌：出海、置产、采购
鼠
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
运势起伏，是人之常情，好好装扮自己，让心情亮起来。
牛
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
不妨跟着感觉走，有时感觉比你的头脑还灵光。
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
同事之间最需要的是沟通，尝试倾听公司中各阶层的意见。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
要懂得感恩曾帮过你的人，并一同享受成功的果实。
龙
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
不要被眼前的失败捆绑，你还有更重要的目标等着你。
蛇
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
额外的工作和责任能够考验你的实力，不要害怕接受。
马
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
每个小细节都有可能是关键，不要有任何疏漏，以免因小失大。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
给下属明确的指示和目标，他们就不会茫无头绪。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
注意健康，病魔总会在不经意时找上你，千万要小心提防。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：凶
友善些，若能与众人搞好关系，许多问题都能迎刃而解。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
凡事不要只想到自己，要为他人争取利益，才能受人敬重。
猪
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
领导能力并不是单从课本就能学到的，你可要多学习。